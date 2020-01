Sp.a Tienen wil dat stadsbestuur strenger optreedt tegen illegaal vuurwerk op oudejaar Vanessa Dekeyzer

04 januari 2020

11u02 0 Tienen “Heel wat inwoners wisten het, maar toch waren er helaas enkele die het verbod op vuurwerk aan hun laars lapten bij de overgang van het oude op het nieuwe jaar”, zegt Bart Thomas van sp.a Tienen. “Het verbod op vuurwerk blijkt voorlopig nog te vaak genegeerd te worden ondanks de problemen die de luide knallen en hevige lichtflitsen met zich meebrengen voor heel wat dieren.”

“Volgens onze informatie kwamen er best wel wat klachten binnen over het gebruik van illegaal vuurwerk, maar was het voor de politie niet evident om tijdig ter plaatse te komen”, stelt Bart verder. “Wel hebben we weet van een tussenkomst in Kumtich waarbij de politie doortastend heeft opgetreden en de daders op heterdaad heeft kunnen betrappen. Dit kunnen we alleen toejuichen en we geven dan ook graag een pluim aan de politiediensten voor het geleverde werk.”

Sp.a vraagt aan het stadsbestuur om in de toekomst verder te willen gaan dan de huidige campagnes tegen vuurwerk door enerzijds de controles nog te willen aanscherpen en indien er toch een vergunning wordt afgeleverd, enkel diervriendelijk vuurwerk toe te staan.