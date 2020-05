sp.a Tienen vraagt heel wat bijkomende steunmaatregelen corona-crisis Kristien Bollen

04 mei 2020

18u05 0 Tienen De corona-crisis heeft een grote invloed, ook sociaal en financieel ondervinden heel wat Tienenaars hiervan de gevolgen. Zowel de zelfstandigen, de meest kwetsbaren en het middenveld zijn getroffen. “De eerste noodzakelijke steunmaatregelen zijn ondertussen gelukkig uitgerold, maar in deze fase van de crisis is het moment misschien aangebroken om de gewone inwoner, de verenigingen en andere sectoren niet uit het oog te verliezen” klinkt het bij de sp.a Tienen die daarom een reeks van voorstellen op korte en langere termijn lanceert.

Er zijn sinds de uitbraak van de corona-crisis ontegensprekelijk reeds tal van steunmaatregelen uitgewerkt. Er werden ook heel wat hartverwarmende solidariteitsinitiatieven opgestart. “Eerst en vooral moeten we een “dikke merci” zeggen tegen al die mensen die elke dag hard hun best doen in uitzonderlijke omstandigheden. De lokale helden die onze samenleving verder laten draaien. Maar ook elke Tienenaar die zich strikt aan de opgelegde maatregelen houdt”, aldus Nele Daenen.

Uitzonderlijke omstandigheden

“Het is van belang dat we in deze crisis oog hebben voor iedereen en niemand achterlaten. Heel wat mensen en doelgroepen hebben nu specifieke noden, die met de huidige maatregelen misschien nog iets te weinig aan bod zijn gekomen. Er is in de afgelopen weken door de uitzonderlijke omstandigheden misschien ook wel te weinig tijd genomen of mogelijkheid geweest om met deze doelgroepen (maar klaarblijkelijk ook met de handel en de horeca) in overleg te gaan.”

Hele reeks voorstellen

Om die reden lanceert sp.a Tienen een reeks voorstellen van bijkomende steunmaatregelen, om het stadsbestuur te doen nadenken over wat er verder mogelijk is :

Voor kwetsbare gezinnen: informeren en begeleiden omtrent mogelijke steun- en hulpmaatregelen, gratis of tegen verlaagd tarief aanbieden van vuilniszakken, extra ondersteuning van (en overleg met) voedselbanken en inzamelen en uitdelen van laptops

Voor onderwijs: overleg met schooldirecties over hun specifieke noden; ondersteuning voor (nood)opvang kinderen bij exit lockdown; inzetten lokalen, Houtemveld, Manège voor opvang, examens, lessen en het uitdelen van mondmaskers en ontsmettingsgels aan onderwijspersoneel

Voor horeca en handelaars: overleg over inhoud promotiefonds; aanbieden van logistieke ondersteuning zoals plexiglas, gels; tijdelijk uitstel van concessie- en huurvergoedingen voor eigen gebouwen Stad Tienen

Voor elke Tienenaar: een waardebon “dank u om in uw kot te blijven” voor aankopen bij lokale handelaars, een stempelkaart “Koop Lokaal”, aanhouden van gratis parkeren om de lokale handel te ondersteunen, gratis (of tegen verlaagd tarief) ophalen van grof vuil en nog zoveel meer

Haalbaar ?

“We realiseren ons dat het niet mogelijk zal zijn om elk van die maatregelen door te voeren, maar we vragen de meerderheid om alvast de dialoog op te starten met verschillende doelgroepen en om deze voorstellen met gezond verstand in overweging te nemen om er voor te zorgen dat niemand in deze uitzonderlijke en ongeziene crisis achter te laten. De mogelijkheid van bijkomende maatregelen zal natuurlijk mee bepaald worden door de financiële impact, maar ook die afweging moet in eer en geweten gebeuren in het belang van de Tienenaar. We reiken alvast een “helpende hand” aan de meerderheid om deze voorstellen samen constructief verder te bestuderen en uit te werken!”, aldus Nele Daenen.