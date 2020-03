Sp.a-raadslid en cafébaas wil steun voor zelfstandigen en interpelleert erover op volgende gemeenteraad DDH

15 maart 2020

18u24 0 Tienen Sp.a-raadslid David Geladé vraagt aan de meerderheid steunmaatregelen voor de zelfstandigen in de stad die het door het coronavirus hard te verduren hebben. Hij zal hierover de gemeenteraad interpelleren tijdens de volgende zitting.

Volgens de oud-schepen is steun absoluut noodzakelijk, ook al krijgt iedereen nu al 4.000 euro steun van het Vlaamse noodfonds voor de horeca. “Ik baat zelf een café uit en dus weet ik goed waarover ik spreek. De verplichte sluiting kost ons allemaal handenvol geld. Leningen blijven lopen en ook de huur moet betaald worden, maar de inkomsten zijn er voorlopig niet. Ik hoop dat we over de politieke partijen heen iets kunnen doen om de zelfstandigen tegemoet te komen”, legt hij uit.

Geladé verwijst ook naar andere steden waar de politiek nu al steun belooft aan de zelfstandigen: “In Aarschot hebben ze niet gewacht tot de gemeenteraad. Daar besliste het college al enkele maatregelen voorop te stellen, ook al moeten die nog door de gemeenteraad goedgekeurd worden. Het lijkt mij goed om ook in Tienen de terrastaks alvast te schrappen en te kijken welke andere maatregelen genomen kunnen worden om hen te helpen. Het is echt vijf na twaalf en steun is absoluut noodzakelijk”.

Welke maatregelen de partij precies gaat voorstellen is nog niet bekend. “Daarover zitten we deze week nog samen maar er moet iets gebeuren. Het kan toch niet de bedoeling zijn om de volgende maanden menig zelfstandige over kop te zien gaan”, besluit Geladé.

Meer over David Geladé

politiek