Sp.a pleit voor oprichting van een WinterCleanTeam Vanessa Dekeyzer

28 oktober 2019

09u16 0 Tienen De winterperiode komt voelbaar dichterbij. “Een leuke periode voor kinderen om in de sneeuw te spelen, maar voor ouderen, minder mobiele mensen en zwaar zieken is het niet zo evident om hun stoepen sneeuwvrij te houden”, stelt oppositieraadslid Nele Daenen (sp.a). De partij ziet de oplossing in de oprichting van een WinterCleanTeam met vrijwilligers.

“Iedereen weet dat het wettelijk verplicht is om je stoep in de winterperiode sneeuwvrij te houden. Geen enkel probleem voor wie jong of fit genoeg is, maar voor minder mobielen is dit vaak moeilijk of onbegonnen werk. Zij zijn vaak niet in staat om hun stoep sneeuwvrij te maken en zouden maar al te blij zijn als ze daarvoor de hulp van anderen kunnen inroepen”, stelt raadslid Nele Daenen.

“Vandaar ons voorstel om vanuit de stad Tienen of vanuit het OCMWeen oproep te willen doen naar vrijwilligers die zich daarvoor in de komende winterperiode wensen in te zetten”, gaat Nele verder. “We vragen eveneens om vanuit de stad een sensibiliseringsactie te willen doen om dit project kenbaar te maken en om dit te versterken via onder meer buurtwerking. Ons voorstel richt zich in eerste instantie tot senioren, minder mobielen en zwaar zieken die in Tienen wonen en zich dan kunnen inschrijven voor dergelijke sneeuwruimactie of die telefonisch contact kunnen opnemen met een ‘sneeuwtelefoon’. De hulp van de groep van WinterCleanTeam-vrijwilligers kan dan op afroep en al dan niet tegen betaling van een vergoeding.”

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) liet weten het voorstel genegen te zijn. “We willen dit zeker verder bekijken en uitwerken, want zoiets vergt toch de nodige afspraken, onder meer over vergoedingen en verzekering. Misschien kunnen we niet alleen vrijwilligers, maar ook sociale economiebedrijven betrekken.”