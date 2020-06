Sp.a maakt zich zorgen om de buitenschoolse opvang Vanessa Dekeyzer

02 juni 2020

11u49 0 Tienen Sp.a Tienen vindt dat de stad dringend werk moet maken van de organisatie van buitenschoolse opvang. “Meerdere Tiense scholen trekken hiervoor al jaren aan de alarmbel”, klinkt het bij de oppositiepartij.

Vanaf 5 juni zullen alle kinderen terug naar school kunnen. Directies en leerkrachten stellen alles in het werk om de schoolpoorten terug te openen. Maar toch zorgt de organisatie van de voor- en naschoolse opvang bij veel scholen, maar ook bij ouders en kinderen, voor nervositeit, meent Nele Daenen van sp.a. “Na het wegvallen van de PWA-statuten in 2017 vormt de organisatie van buitenschoolse opvang voor problemen in de stad Tienen. Toen al heeft onze partij aan de Tiense meerderheid gevraagd om de scholen hierin te ondersteunen, en ook in het schooljaar 2018-2019 trokken we samen met de scholen aan de alarmbel en ondanks enkele beloftes deed de meerderheid niets”, aldus de fractieleidster.

Volgens sp.a staat het water in de scholen tot aan de lippen omdat ze hiervoor onvoldoende middelen en personeel hebben. “Het stadsbestuur moet de regie van buitenschoolse opvang zelf in handen nemen”, aldus Nele Daenen. Dat vindt ook sp.a-voorzitter Kjell Coel, zelf vader van vier jonge kinderen. “Ik moet net als vele ouders met een gerust hart en zonder schuldgevoel mijn kinderen later kunnen ophalen en vertrouwen dat zij ondertussen een fijne tijd beleven. Naast het veilige gevoel voor ons, ouders, moeten kinderen ook in alle rust opgevangen worden. Er moet worden geïnvesteerd in toffe opvang waarin kinderen naar hartenlust kunnen proeven van allerlei activiteiten. Zo ontdekken ze hun talenten en kunnen ze zich stap voor stap ontplooien.”