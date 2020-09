Sp.a heet voortaan Vooruit. Alleen... in Tienen is er al een Tienen Vooruit!, en die denken niet aan naamsverandering: “Rousseau mag mij altijd bellen, al had hij dat misschien beter vooraf gedaan...” DDH

10 september 2020

16u04 3 Tienen De sp.a wordt binnenkort Vooruit en dat wordt in Tienen ietwat ongemakkelijk. Daar heet een oppositiepartij immers al ‘Tienen Vooruit!’. Woensdag kwam de lokale Sp.a dan met het idee om hun partij om te vormen tot Vooruit Tienen, maar die naam zou nog enigszins kunnen veranderen om verwarring tegen te gaan. Raadslid Els Moyens van Tienen Vooruit! denkt alvast niet aan een naamsverandering.

Sp.a-voorzitter Conner Rousseau kwam woensdag met het nieuws over de naamverandering. De Sp.a zal binnenkort door het leven gaan als ‘Vooruit’ maar in Tienen veroorzaakt dat verwarring. Daar hebben ze namelijk sinds augustus 2017 al ‘Tienen Vooruit!’ en die zijn niet van plan hun naam te veranderen.

Conner Rousseau mag mij uiteraard altijd bellen, al had hij dat misschien beter vooraf gedaan Tienen Vooruit!-raadslid Els Moyens

De lokale Sp.a krijgt de naam Vooruit Tienen en zal, naar eigen zeggen, het verschil maken door de inhoud van hun programma. “Enerzijds is het grappig, anderzijds geef ik toe dat het voor verwarring kan zorgen. Ik sluit niet uit dat we er nog even over nadenken en toch nog iets aan de naam toevoegen waardoor het verschil duidelijker wordt. In eerste instantie denk ik dan bijvoorbeeld aan ‘Sp.a Vooruit Tienen’ maar dat moeten we natuurlijk bekijken”, zegt fractieleidster Nele Daenen.

‘Rousseau mag me altijd bellen’

Bij Tienen Vooruit denken ze alvast niet aan een naamsverandering. “Tienen Vooruit! blijft Tienen Vooruit! Wij zijn zeer blij te vernemen dat de traditionele partijen stilaan inzien dat het vooruit moet gaan en hun oude stramienen proberen af te gooien door zichzelf een politieke beweging te noemen. Hoe sympathiek wij onze collega’s van de Spa-fractie Tienen ook vinden, wij veranderen niet van naam. Conner Rousseau mag mij uiteraard altijd bellen, al had hij dat misschien beter vooraf gedaan”, besluit raadslid Els Moyens.