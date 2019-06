SODA-festival als beloning voor stipte leerlingen Christian Hennuy

05 juni 2019

19u12 0

De provinciale school PISO Tienen organiseerde woensdagavond het SODA-festival, voor leerlingen die het gelijknamig diploma kregen. Wat een openluchtfestival had moeten worden, werd, gezien het voorspelde slechte weer, binnen georganiseerd, met festivalruimte, DJ’s en een lounge. Dat kon zeker de pret niet bederven.

Eerst was er de symbolische overhandiging van een gigantisch SODA-attest voor al de leerlingen. “We geven SODA-attesten aan leerlingen die een gans jaar voldaan hebben aan vier pijlers: stiptheid, orde, discipline en attitudes. Dat zijn de soft skills waar de bedrijven waarde aan hechten. Dit kan de doorslag geven bij een sollicitatie, en wordt zeker gevraagd voor werk of stageplaatsen. We geven dit ook niet zomaar cadeau. Een 120-tal leerlingen van onze tweede en derde graad heeft het attest gekregen, minder dan de helft van onze leerlingen. We geven dit aan de hand van vier SODA rapporten en er wordt over gedelibereerd. Leerlingen die een SODA-attest bemachtigen hebben zo een streepje voor op de anderen”, aldus directeur Paulette Wouters. PISO was één van de pilootscholen in het project, en was nu al aan de 5de participatie toe. Het SODA-festival was er voor de leerlingen, maar ook voor de partners van de school en de bedrijven uit de regio.