Sociale woonmaatschappij Cnuz wil de komende zeven jaar 51 miljoen euro investeren in renovatie “Het is vijf na twaalf wat bepaalde woonprojecten betreft” Vanessa Dekeyzer

09 januari 2020

17u55 0 Tienen Sociale woonmaatschappij Cnuz gaat de komende zeven jaar 51 miljoen euro investeren in renovatie van haar bestaand patrimonium. En dat is niets te vroeg, want heel wat van de woningen zijn verouderd en aan vernieuwing toe. Dat blijkt uit klachten, onder meer van bewoners van de Lunevillelaan in Tienen.

“Het was vijf voor of zelfs vijf over twaalf”, beseft voorzitter Guy Dumst. “Cnuz is een fusie van de voormalige huisvestingsmaatschappijen Landen, Tienen en Aarschot, kleine maatschappijen die het moeilijk hadden om de uitdagingen van de toekomst aan te gaan. Het moet gezegd zijn dat er veel te weinig geïnvesteerd is in renovatie, vandaar dat we met Cnuz onmiddellijk gestart zijn met de opmaak van een inventaris van het totale patrimonium van 1.600 woningen.”

Voor elke woning werd een scorekaart opgemaakt. “Op deze manier hebben wij de zwakke plekken kunnen detecteren”, aldus voorzitter Dumst. “Na het evalueren van de scorekaarten hebben wij een renovatiedossier kunnen opmaken voor de komende zeven jaar, waarbij de zwakke plekken prioritair worden aangepakt. Zo is dit voor Aarschot onder meer de Gijmelbergwijk, voor Landen de bungalows en voor Tienen de Lunevillelaan.”

De bewoners van de Lunevillelaan maakten bij CNUZ hun beklag over de erbarmelijke staat van de woningen. “Dit was een van de redenen waarom wij vorig jaar dan ook beslist hebben om de Lunevillelaan versneld aan te pakken. Want de inwoners hadden terechte opmerkingen die wij erkennen en willen verhelpen. Momenteel is een dakwerker bezig met het eerste dak te vernieuwen. Het tweede dak zal in maart aangepakt worden evenals de terrassen. Wanneer deze werken klaar zijn, kunnen wij de binnenkant van de getroffen woningen met vocht aanpakken.”

Dat de renovatie van de woningen aan de Lunevillelaan zo lang op zich liet wachten, lokt politiek gediscussieer uit. “Sociale huurders van de appartementen aan de Lunevillelaan klagen al langer van de erbarmelijke toestand van de gebouwen. Dit is niet van de ene dag op de andere dag ontstaan, maar een situatie waar men al veel langer had moeten optreden en die gewoon ontoelaatbaar is”, reageert Nele Daenen van oppositiepartij sp.a. “Maar de verantwoordelijkheid van het stadsbestuur gaat nog verder dan dit specifiek dossier. Uit de recente meerjarenplanning blijkt dat er geen enkele ambitie is om de wachtlijst van nagenoeg 900 personen weg te werken. Sommige mensen moeten bijna tien jaar wachten op een woning!”

“We hebben van sp.a Tienen wel geen lessen te krijgen op het vlak van woonkwaliteit in onze stad”, reageert schepen Bram Delvaux (Open Vld) boos. “Jarenlang heeft sp.a Tienen hier niets aan gedaan en nog steeds niet. Want hoe komt het dat deze partij, die hier blijkbaar al langer weet van heeft, dit op geen enkel moment heeft gemeld aan de bevoegde stadsdiensten? We zetten wel degelijk momenteel volop in op het verbeteren van de woonkwaliteit in Tienen. Afgelopen maand is er al een voorcontrole is geweest in een van de appartementen aan de Lunevillelaan door de stadsdiensten van het IGS en deze maand zal er opnieuw een controle zijn door Wonen Vlaanderen om desgevallend de appartementen ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren.”