Smeulende batterij doet supermarkt ontruimen Kristien Bollen

19 augustus 2020

In de Getestraat in Tienen heeft de accu van een elektrische fiets woensdagochtend rond 10 uur wat problemen veroorzaakt. De accu lag op te laden in een garagebox vlak naast de Smatch. Helaas ging bij dat laatste iets mis waardoor er enorme rookontwikkeling ontstond. Gelukkig brak er geen brand uit. Doordat de supermarkt aan de garagebox grenst, kwam er ook hier wat rook binnen. Men nam geen enkel risico en de winkel werd even ontruimd. De brandweer snelde ter plaatse en kon de accu afkoelen en de supermarkt verluchten.