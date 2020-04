Slechts lichte schaafwonden voor kat die in marterval terecht komt Kristien Bollen

17 april 2020

In de Werkmanssteeg in Tienen trof een eigenaar donderdagvoormiddag zijn kat aan in een marterval. Samen met de gealarmeerde politie kon men de kat uit de val bevrijden. Als bij wonder liep de kat slechts enkele lichte schaafwonden op. De politie speurde tevens de eigenaar van de marterval op.