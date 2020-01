Slachtoffer loopt gehoorschade op na afranseling KAR

13 januari 2020

13u17 0 Tienen Een man uit Tienen is veroordeeld tot twee jaar cel. Sammy E. takelde op 19 oktober 2017 zijn slachtoffer lelijk toe in Tienen.

E. was verwikkeld in een dispuut met zijn vriendin. Het slachtoffer probeerde te bemiddelen, maar dat kwam hem duur te staan. Door de slagen liep hij een gescheurd trommelvlies en gehoorschade op. De man werkt als ambtenaar en geraakte vijf procent arbeidsongeschikt. E. werd in het verleden al zeven maal veroordeeld voor slagen en verwondingen. Hij stond ook al voor de rechter voor drugs, diefstal en inbreuken op de wapenwetgeving. E. zat even in voorlopige hechtenis na de feiten.

“De weerhouden feiten getuigen van een ernstige agressieproblematiek bij de beklaagde, waarbij hij er niet in slaagt zijn kalmte te bewaren.” De rechter legde hem een effectieve gevangenisstraf van twee jaar op. De geldboete van 1.600 euro is eveneens effectief. Aan het slachtoffer moet hij een schadevergoeding van 5.200 euro.