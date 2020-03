Slachthuisstraat twee weken afgesloten om rioleringskoker te vernieuwen Vanessa Dekeyzer

09 maart 2020

11u49 0 Tienen In het kader van de werken aan de Vesten in Tienen, sluit het Agentschap Wegen en Verkeer de Slachthuisstraat ter hoogte van het kruispunt met de Bergévest af voor het auto- en vrachtverkeer van 9 tot 20 maart. Deze maatregel is nodig om een koker van de riolering onder het kruispunt te kunnen vernieuwen.

Ter hoogte van het kruispunt van de Bergévest met de Slachthuisstraat zit een koker van de riolering onder de rijweg. “Die koker is momenteel in slechte staat en wordt gerenoveerd vanaf vandaag (red. maandag)”, zegt communicatiedeskundige AWV, Carla Cox. “Vorig najaar hebben we van dit kruispunt al de volledige riolering vernieuwd in het kader van de herinrichting van de Vesten. Toen was het niet mogelijk om deze koker te vernieuwen omdat die tijdens de werken in gebruik moest blijven. Nu ook de nieuwe riolering aan de binnenring is aangelegd, ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat, kan AWV de koker onder de Slachthuisstraat watervrij maken. Dit is een vereiste om de werken te kunnen uitvoeren.”

Omrijden

Om de werken aan de koker te kunnen uitvoeren, moet AWV de Slachthuisstraat ter hoogte van de Vesten tot 20 maart afsluiten voor het verkeer. In die periode kan het verkeer vanuit Sint-Truiden (N3) en vanaf de E40 omrijden via het Industriepark om de Slachthuisstraat te bereiken. Het verkeer vanuit Leuven (N3), Aarschot (N223) en Diest (N29) kan omrijden via de Oplintersesteenweg. Het winkelcentrum in de Slachthuisstraat blijft via beide omleidingsroutes bereikbaar. Fietsers van en naar de Vesten kunnen blijven gebruik maken van de Slachthuisstraat. Verkeer op de Vesten zelf blijft steeds mogelijk in beide richtingen.

Volgens de huidige planning beëindigt AWV in de week van 23 maart de werken aan de binnenring van de Bergévest ter hoogte van het kruispunt met de Kapucijnenstraat. Vanaf maandag 30 maart wordt de werfzone verplaatst naar het kruispunt met de Beauduinstraat. Vanaf dan zal het kruispunt van de Bergévest met de Beauduinstraat voor een periode van drie maanden niet meer toegankelijk zijn. Het verkeer naar het centrum moet de omleiding volgen via de Bostsestraat, Reizigersstraat en Beauduinstraat. Het verkeer dat de Beauduinstraat of het centrum wil verlaten kan gebruikmaken van de Kapucijnenstraat. Fietsers zullen wel kunnen blijven gebruik maken van de Beauduinstraat.