Sir Tom Jones slotact op de Suikerrock Farewell Edition

31 januari 2020

Tom Jones, De Kreuners, Peter Koelewijn & The Rockets en Mathias Vergels (Lowie uit Thuis) zijn de eerste bevestigingen voor de Family Day, de slotdag van Suikerrock 2020, op zondag 2 augustus. “Het optreden van Sir Tom Jones wordt het orgelpunt deze editie”, aldus organisator Walter Kestens.

De levende legende die op dat moment al 80 zal zijn, mag het festival, meteen ook de laatste editie afsluiten met een de reeks klassiekers zoals ‘It’s Not Unusual’, ‘Kiss’, ‘Delilah’, ‘What’s New Pussycat’, ‘I’ll Never Fall In Love Again’ en ‘Sex Bomb’. “Going out with a bang’ heet dat dan”, aldus Kestens. “En wie kan er ook niet ontbreken: De Kreuners. In 1987 stonden ze op de eerste editie en nu zullen ze er ook de laatste editie bij zijn, met Tienenaar Ben Crabbé.”

De Suikerrock Farewell Edition zal plaatsvinden van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Op donderdag 30 juli is er een Farewell Party op de Grote Markt. Vanaf vrijdag 31 juli start het festival in het volledige stadscentrum, met de gekende elementen zoals de foodtruck corner, DJ-Stage en Acoustic Stage. “Ook op die dag een ‘throwback line-up’ op het hoofdpodium, met alleen groepen die al eens bij ons op de planken stonden in de voorbije 33 jaar. The Sisters of Mercy en White Lies zijn hiervoor de eerste namen. Zaterdag en zondag blijven twee normale Suikerrock dagen, met op zondag de traditionele Family Day.”