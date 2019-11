Sinterklaas doet Grote Intrede op 16 november Kristien Bollen

04 november 2019

12u03 0 Tienen Ook dit jaar verheugt Sinterklaas zich er op om de zoetste kweikertjes van Tienen een bezoekje te brengen. Op zaterdag 16 november wacht hem een warm welkom aan het Vrijetijdscentrum. Terwijl hij samen met zijn Pieten de stad doorkruist, geeft de Knetter Kidsband een swingend optreden op de Grote Markt.

Voor Sinterklaas zich met Slecht-Weer-Vandaag op de daken begeeft om kinderschoentjes te vullen met lekkers en speelgoed, komt hij op zaterdag 16 november naar Tienen. Om 14 uur wordt hij samen met zijn Pieten enthousiast onthaald aan het Vrijetijdscentrum op het Sint-Jorisplein. Vervolgens trekt het bonte gezelschap met paard en koets door het stadscentrum, begeleid door de Tiense reuzen Tiske en Nieke.

Op de Veemarkt kunnen de Tiense bengeltjes vanaf 14 uur hun brieven en tekeningen in de Sinterklaasbrievenbus komen steken (t.h.v. café Den Aflaat). Op dat moment start ook de animatie op de Grote Markt. Vanaf 15 uur kunnen deugnieten er meezingen en dansen met de Knetter Kidsband. Sinterklaas wordt rond 16.20 uur op de Grote Markt verwacht om vanop het balkon van het stadhuis alle bengeltjes te begroeten. Het Grote Boek wordt geraadpleegd om te kijken of iedereen wel braaf is geweest!

Route

De stoet vertrekt aan het Vrijetijdscentrum (stop 1 van 14 tot 14.30 uur) en gaat via de Spar naar de Minderbroedersstraat, de Peperstraat, de Grote Markt, de Leuvensestraat, de Delportestraat, de Dr. J. Geensstraat, de Grote Markt (middenweg), de Kalkmarkt, de Nieuwstraat, de Hennemarkt, de Veemarkt (stop 2 van 15.45 tot 16.10 uur), de Wolmarkt, de Peperstraat en de Grote Markt (stop 3 van 16.20 tot 17.00).

De toegang is gratis