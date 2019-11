Sint heeft goed nieuws bij intrede : “Er zijn géén stoute kinderen !” Kristien Bollen

16 november 2019

Voor de intrede van de Sint kwam heel wat jeugdig volk opdagen. De Sint kwam toe aan het vrijetijdscentrum en trok vervolgens met zijn Zwarte Pietenstoet door de binnenstad vanTienen. Omdat de brave man al een dagje ouder wordt, nam hij plaats in een paardenkoets. De Zwarte Pieten zelf maken de straten, voorafgegaan door de fanfare. Tijdens zijn tocht door de stad hield hij op verschillende plaatsen halt om de kinderen te kunnen begroeten. Zowel de Sint zelf als zijn Zwarte Pieten hadden de handen meer dan vol om de vele tekeningen die de kinderen speciaal voor hem maakten in ontvangst te nemen. In de late namiddag maakte hij zijn opwachting op de Grote Markt. Daar speelden konden de kinderen al van in de namiddag meezingen met de Knetter Kidsband. De goede brave man had voor de Tiense bengeltjes heel wat snoepgoed voorzien die tijdens de tocht werd uitgedeeld door zijn Pieten. Uiteindelijk brak het grote ogenblik aan. Nog voor de Sint het stadhuis beklom, zongen de massaal opgekomen zoetste kweikertjes van de stad speciaal nog enkele Sinterklaasliedjes. Eenmaal op het balkon sprak hij de menigte toe. Voor sommigen was het bang afwachten maar eenmaal zijn Grote Boek geraadpleegd zei hij “Er zijn dit jaar géén stoute kinderen !”, gevolgd door een luid applaus.