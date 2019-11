Shoebox-actie gaat dan toch door “Anders dan de voorbije edities vragen we de mensen die een doos schenken, om deze open te laten” Vanessa Dekeyzer

14 november 2019

17u40 0 Tienen De solidariteitsactie Shoebox van de burgerbeweging opgewekTienen en de vzw Samaritanen, met de hulp van de stad en Kantoro, krijgt dan toch een doorstart, onder een licht gewijzigde vorm. “De gevulde schoendozen die ons aangeleverd worden, moeten open blijven zodat we de inhoud kunnen aftoetsen aan de richtlijnen van het voedselagentschap FAVV”, klinkt het.

In september kwam het nieuws naar buiten dat de Shoebox actie zou stopgezet worden, omdat een enkeling FAVV verkeerdelijk ingelicht zou hebben dat er voedselpakketten bedeeld zouden worden, terwijl dat niet het opzet van de actie is. De controle viel de organisatoren zwaar, maar ze laten het hoofd niet hangen en hebben voor een oplossing gezorgd, zodat kansarmen in Tienen ook dit jaar toch een fijn kerstgeschenk krijgen.”

“Anders dan de voorbije edities vragen we de mensen die een doos schenken, om deze open te laten”, zegt Edith Recko van Samaritanen. “Alles wordt ingezameld en een team van vrijwilligers staat klaar om nadien alles nog eens te checken en feestelijk te verpakken. Zo komen we tegemoet aan de richtlijnen van het FAVV. Er is ook mogelijkheid om je eigen doos ter plaatse te verpakken.”

De inzameling gebeurt op 14 en 15 december en op 21 en 22 december aan de stand van opgewekTienen op de Tiense kerstmarkt. “Je kan een schoendoos vullen met feestelijke snacks en snoepgoed, niet bederfbaar, met een niet verstreken houdbaarheidsdatum, alcoholvrij en klaar voor onmiddellijk gebruik. Enkele voorbeelden van wat in de doos kan: chips, zoute snacks, conserven, suikergoed, pindanootjes, droge vruchten. Er mag ook altijd een leuk geschenkje of een wenskaart bij zitten.”

Voor vragen en info: opgewekTienen@opgewekTienen.be, 016/82.88.63.