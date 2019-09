Shoe-Box actie wordt stopgezet nadat een enkeling FAVV op de organisatie afstuurt Vanessa Dekeyzer

24 september 2019

10u32 3 Tienen Elk jaar organiseren burgerbeweging opgewekTienen en de vzw Samaritanen tijdens de kerstmarkt in Tienen een solidariteitsactie: Shoe-Box. Maar daar komt dit jaar een einde aan. “Een enkeling vond het nodig om FAVV naar ons te sturen”, zegt Edith Recko van Samaritanen. “Helaas zullen hierdoor heel wat minderbedeelden in de kou staan dit jaar.”

Omdat iedereen recht heeft op een kerstcadeau, worden schoendozen gevuld met niet bederfbare voeding, boeken of andere presentjes. De geschenken gaan naar Tiense armoedewerkingen. Dat is het concept van Shoe-Box, een organisatie van opgewekTienen en de vzw Samaritanen. “Via scholen, verenigingen, bedrijven, organisaties en serviceclubs konden we geschenken inzamelen om daklozen en minderbedeelden, die er ook in Tienen zijn, toch even het gevoel te geven dat ze erbij hoorden”, zegt Edith. “Een klein geschenk dat hartverwarmend moest zijn tijdens de feestdagen. Het was meer dan het verzamelen en uitdelen van geschenken. Het was vooral een sociaal engagement waarbij de kloof tussen arme en gegoede klasse een beetje overbrugd werd. Waarbij ‘vergeten’ mensen toch ook wat Kerst kregen.”

De actie kende jaar na jaar succes. Enkele honderden verrassingspakketjes werden uitgedeeld op de kerstmarkt in Tienen. “De tomeloze inzet van zovele mensen om deze solidariteitsactie teeds beter en groter te maken, was voor mij een opsteker van formaat”, zegt Edith. “Ik kan dan ook niet genoeg mijn dank betuigen voor alle hulp die ik hierbij kreeg. Maar dit succes wekte blijkbaar ook jaloezie op. Zo heeft een enkeling FAVV verkeerdelijk ingelicht dat onze vzw voedselpakketten verdeelde, terwijl dit helemaal niet zo is. We verdeelden geschenkpakketten. Voor voeding kunnen mensen elders in de stad terecht.”

Voor Edith is de controle onaanvaardbaar. “Dit heeft niets met liefdadigheid te maken. Onze organisatie is administratief volledig in orde, maar met alle regeltjes die FAVV zal opleggen, is het niet meer haalbaar. Moeten we elke doos, die geschonken wordt, openmaken om te controleren of er toch niets in zit wat er niet in thuishoort? Voor Vlaams-Brabant, waaronder Tienen valt, spreken we over meer dan 3.000 dozen. Dat is logistiek niet haalbaar. Het is nu al twee maanden hard werken met een handvol vrijwilligers.”

Voor Edith is de stopzetting van de actie bijzonder pijnlijk. “De shoeboxactie was mijn geesteskindje voor onze stad. Jammer dat een actie van één persoon zoveel leed zal veroorzaken bij mensen, die het al moeilijk hebben. Zij worden opnieuw getroffen. Het blijft mij verbazen hoe zelfs bij goede doelen pretentie, hoogmoed en egoïsme drijfveren kunnen zijn om zoiets moois stuk te maken.”