Schoolpersoneel VIA steekt handen uit de mouwen om stormschade te ruimen: alle lessen kunnen gewoon doorgaan Kristien Bollen

17 februari 2020

14u16 1 Tienen Het dak van de VIA-scholencampus op de Waaiberg raakte behoorlijk beschadigd door storm Dennis. Heel wat dakpannen kwamen naar beneden en via de gaten in het dak kwam zondagavond nog heel wat regen binnen. “Dankzij het harde labeur van poetspersoneel en de andere medewerkers van de school was alles, voor de aanvang van de eerste lessen, netjes in orde. De leerlingen merken er nog amper iets van en de lessen kunnen gewoon doorgaan”, zegt directeur Tom Sevenants. Intussen zijn dakwerkers volop aan de slag om de gaten in het dak te dichten.

Tijdens de storm Ciara een week geleden waren er al enkele pannen losgekomen en de school zocht tevergeefs naar een dakwerker, maar niemand was vrij. Zondagochtend zorgde een rukwind ervoor dat er heel wat dakpannen gingen vliegen, met alle gevolgen van dien. De directie volgde de situatie nauwgezet op, samen met brandweer. “De dakpannen die naar beneden kwamen, vielen op het platte dak eronder. Slechts enkele brokstukken kwamen op de speelplaats terecht”, vertelt de directeur.

Om zes uur iedereen paraat

Enkele weggewaaide dakpannen kunnen niet echt veel kwaad, denk je dan. Toch wilde de school geen enkel risico nemen. “Deze ochtend hebben we de schade opnieuw bekeken om zeker te zijn dat niets een gevaar vormde. Enkele kleine brokstukken die op de speelplaats lagen werden geruimd. Ook kon een dakwerker meteen aan de slag gaan, die verzekerde ons ook dat de situatie voor de leerlingen geen gevaar leverde. De dakwerkers gingen intussen aan de slag. In enkele klaslokalen bleek er wat water te zijn binnen gekomen. De poetsdienst nam de lokalen grondig onder handen, ook de elektriciteit werd nagekeken en vormde geen enkel risico. Uiteindelijk was alles helemaal netjes voor 8.25 uur, wanneer de lessen van start gaan. De leerlingen merken er dus zo goed als niets van, enkel dat de dakwerkers aan de slag zijn en dat er uit veiligheid voor dat gebouw een klein stukje van de speelplaats is afgesloten.”

Voor de leerlingen gaan de lessen dus gewoon door. De meesten van hen hadden tijdens het weekend wel vernomen dat hun schoolgebouw stormschade had opgelopen en hoopten stiekem dat de lessen niet zouden kunnen doorgaan. Helaas voor hen leverde het schoolpersoneel uitstekend werk en de verenigde krachten zorgden ervoor dat ze bij de eerste schoolbel wél naar de les konden.

Nog wel enkele dagen werk

Dakwerkers gingen vanochtend in alle vroegte aan de slag. Eerst en vooral werden losliggende dakpannen die nog dreigden naar beneden te vallen weggehaald. Vervolgens begon men met de gaten te dichten. “Er zijn toch ruim 200 dakpannen weg of beschadigd”, zeggen de dakwerkers. “We halen de onderste rij dakpannen weg om de gaten in het dak te kunnen dichten. Op de onderste rij kunnen we makkelijker een ander type dakpan leggen.” Niet echt een klus die meteen geklaard is. De voorzijde van het gebouw pakt men eerst aan. Voor de achterzijde van het gebouw heeft men een hoogtewerker nodig, die komt later op de dag.

Net nu renovatie op planning staat

De renovatie van het hele dak van de eerste graad staat al een tijdje op de planning. “Het gaat hier om een bijzonder grote oppervlakte, waarbij er ook nog eens een nieuw onderdak moet gestoken worden en vermoedelijk ook een compleet nieuw dakgebinte. Daar hangt natuurlijk ook een prijzig kostenplaatje aan vast en bovendien kan je deze werken niet echt laten doorgaan tijdens de schooldagen. De werken zullen dus waarschijnlijk gefaseerd worden en we gaan ze ook zoveel mogelijk plannen tijdens de vakantieperiodes zodat leerlingen hier niet te veel hinder van ondervinden”, besluit directeur Tom Sevenants.