Scholengroep bevestigt besmetting van leerling van Atheneum Tienen Nog twee leerlingen van die school en eentje van PISO Tienen wachten op uitslag van test Vanessa Dekeyzer

03 maart 2020

13u05 56 Tienen GO! Scholengroep Huis 11 bevestigt dat er een leerling van het Atheneum van Tienen besmet is geraakt met het coronavirus. De jongen was op skivakantie in Noord-Italië geweest en sliep daar op een kamer met nog twee leerlingen van zijn klas en een leerling van school PISO Tienen. Deze leerlingen en het vriendinnetje van een van hen worden momenteel getest.

De jongen zit in het laatste jaar en is 17 jaar oud. Hij kwam maandagochtend na de vakantie gewoon naar school, maar werd ziek tijdens het eerste lesuur. De leerkracht merkte al snel bij hem ziektesymptomen gelijkaardig aan die van het coronavirus op en sloeg alarm.

Niet ernstig ziek

“Er is meteen naar de vader van de jongen gebeld en die is met hem naar de spoedafdeling van het ziekenhuis gegaan”, vertelt algemeen directeur van Scholengroep Huis 11, Kaat Vandensavel. “Daar is een test afgenomen en bleek wat later dat het wel degelijk om het nieuwe coronavirus ging. De leerling mocht wel weer naar huis. Hij is dus niet dodelijk ziek.”



Aan de jongens die op de skireis de kamer deelden met de besmette leerling, een vriendinnetje van een van hen en haar zus, werd gevraagd om de huisarts te consulteren. Zij wachten nu de uitslag van hun test thuis af en worden eveneens onderworpen aan een contactonderzoek.

Geen sluiting

“De communicatie naar de ouders is net vertrokken”, zegt de directeur. “Het schoolgebeuren gaat gewoon verder. Er is dus geen sprake van een sluiting of van quarantaine. De lessen vinden ook gewoon plaats zoals normaal.”

De leerlingen van de klas van de besmette jongen hebben enkele instructies gekregen. “Zo moeten zij gedurende veertien dagen zowel ’s ochtends als ’s avonds hun temperatuur meten. Wanneer er een verhoging optreedt, moeten ze onmiddellijk een arts raadplegen.”

Aan het personeel van de school is volgens de richtlijnen van de arbeidsgeneesheer gevraagd om de handen meer dan gewoonlijk te wassen. “We hebben alvast extra zeep in de school voorzien.”