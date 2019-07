Schlager-duo stapt in het huwelijksbootje Speciale nummers voor huwelijk blijven geheim Christian Hennuy

22 juli 2019

Het zijn drukke dagen voor Mike Grondy en Andrea Schön. Het voorbije weekend traden ze nog op, op het schlagerfestival bij Brem in Hoegaarden, trokken onmiddellijk daarna op vakantie, en stappen na hun terugkeer in Tienen in het huwelijksbootje. “We gaan touwen op zaterdag 10 augustus om 13 uur in het stadhuis. Voor alle fans en bezoekers die langs komen hebben we een verrassing. Optreden doen we op ons avondfeest voor onze genodigden. We hebben een speciale single hiervoor klaar, maar dat blijft geheim”, aldus Mike en Andrea. Hun fans kunnen zich ondertussen wel aan hun nieuwe nummers opwarmen.

Andrea Schön is een Duitse schlagerzangeres die 15 jaar geleden naar België kwam. Andrea en Mike leerden elkaar kennen drie jaar geleden tijdens een optreden in Tremelo. Ze wonen samen in Tienen, maar stappen nu in het huwelijksbotje. “Ik ben naar België gekomen door mijn eerste huwelijk. In het begin was ik nog geen schlagerzangeres, maar zong ik lichte pop-rock. In Duitsland had ik nooit opgetreden, maar zong wel veel met mijn zus. Daarna ben ik voor echte Duitse schlagers gegaan met de traditionele klederdracht”, aldus Andrea. Mike Grondy is afkomstig uit Vilvoorde, maar woont nu al drie jaar in Tienen. “Volgend jaar staat Andrea 10 jaar op de planken en ik 25. Dat gaan we samen vieren. Maar eerst ons huwelijk en dat op een speciale dag, de verjaardag van mijn vader. Alle fans en sympathisanten zijn uitgenodigd om 13 uur aan het stadhuis in Tienen. Uiteraard worden tijdens de plechtigheid onze nummers gedraaid en krijgen alle bezoekers een verrassinkje. De speciale single voor ons huwelijk blijft evenwel geheim tot het avondfeest”, aldus Mike. Maar wie benieuwd is naar nieuwe nummers van Andrea en Mike hoeft niet tot dan te wachten.

De zangcarrière van Mike Grondy draait op volle toeren en met zijn nieuwe single ‘Een terrasje in Rome’ doet hij daar nog een schepje bovenop. Het is een enorm drukke zomer geworden met massa’s optredens over gans Vlaanderen, waarbij hij ook dikwijls samen met zijn levenspartner Andrea Schön optreedt. Andrea is inmiddels ook al overbekend in Vlaanderen en brengt meestal een repertoire van schlagers en après-ski ambiance. De Duitse schlagermuziek is aan een ware opmars bezig in ons kleine landje en de zangeres die deze muziek als het ware rechtstreeks uit haar thuisland het best brengt, is ongetwijfeld Andrea Schön. Met regelmaat brengt ze nieuwe nummers uit en haar allernieuwste pareltje ‘7 Nächte nur mit dir’ is ongetwijfeld een flinke stap voorwaarts in haar carrière. Het is een leuk goed in het gehoor liggend nummer dat zowat het midden houdt tussen schlager en ambiancemuziek.

Hoewel het nog volop zomer is, kijken Mike en Andrea nu al uit naar hun optredens in het najaar, waarbij zij onder meer te gast zijn op het podium van de Oktoberfeesten in Wieze op zaterdag 19 oktober, en uiteraard hun volgende kerstshow op 7 december in Tienen. Maar nu uiteraard in de eerste plaats hun huwelijk.

Voor hun nieuwe nummers : https://music.apple.com/be/album/7-nächte-nur-mit-dir-single/1469896476?l=nl of https://we.tl/t-uLucNld2VN