Schepen heeft moeite met kritiek van Tienen Vooruit! over nieuw reglement inzake woonkwaliteit DDH

29 september 2020

16u23 1 Tienen Tiens schepen van Ruimtelijke Ordening Bram Delvaux (Open Vld) heeft moeite met de die Tienen Vooruit! recent uitte op het nieuwe reglement voor de verbetering van de woonkwaliteit. Vooral de regels die voorzien in een minimale woonoppervlakte vond de oppositiepartij een probleem. Delvaux vindt het nieuwe reglement echter net een meerwaarde. Tiens schepen van Ruimtelijke Ordening Bram Delvaux (Open Vld) heeft moeite met de kritiek

“Na zoveel jaar is er nu eindelijk een duidelijk kader inzake woonkwaliteit in onze stad voor nieuwbouw projecten en grondige renovaties. Dit is een belangrijke stap opdat Tienenaars over een kwaliteitsvolle woning kunnen beschikken en we de huisjesmelkers kunnen aanpakken”.

Dat sommige doelgroepen geen nieuwbouw meer zouden kunnen kopen, noemt de schepen onjuist. “De oppositie beweert dat eenpersoonshuishoudens, alleenstaande ouders, senioren en anderen uit de boot dreigen te vallen omdat ze een nieuwbouw van 80 m2 niet kunnen betalen maar net daarom hebben we voorzien in de afwijking op de minimum oppervlakte van 80 m2. Bovendien is er nog een ruim aanbod aan bestaande woningen en appartementen die ook moeten voldoen aan woonkwaliteitsnormen via het conformiteitsattest. Jammer dat Tienen Vooruit! zich blind staart op deze minimale oppervlakte, er zit veel meer in zoals daglichtnormen, minimale oppervlakte van een slaapkamer, leefruimte en zelfs een buitenruimte, zoals een terras, zal men voortaan per wooneenheid moeten voorzien. In de stad Mechelen hanteren ze overigens dezelfde normen”.

Panden kleiner dan 250 m2 moeten één geheel blijven

De schepen benadrukt ook dat de panden kleiner dan 250 m2 voortaan niet meer mogen opgedeeld worden. “De doorgedreven opsplitsing van bestaande woningen in appartementen, puur uit winstbejag, zet een grote druk op het aanbod van gezinswoningen. Met dit reglement willen we voortaan de vele prachtige gezinswoningen in onze stad bewaren”.

Ook dat de meerderheid al zou hebben toegegeven een en ander misschien wel te moeten aanpassen, zoals de oppositie beweerde, noemt Delvaux onjuist. “Dat hebben wij niet gezegd, we zullen natuurlijk wel aanpassingen doorvoeren indien zou blijken dat het niet klopt maar alleen indien dat zo zou zijn, wat voorlopig dus niet het geval is.”