Samen met burgemeester Katrien Partyka op (alcoholvrije) kroegentocht bij lokale Tiense horeca: “Klanten stonden al halfuur voor de opening aan de deur” Vanessa Dekeyzer

08 juni 2020

18u42 3 Tienen Tal van Tiense horeca-uitbaters openden vanochtend met veel enthousiasme de deuren van hun zaak na maanden van coronasluiting. Wij deden samen met burgemeester Katrien Partyka (CD&V) een kleine kroegentocht en gingen van start in ‘De Afspraak’ op de Grote Markt. Voor Gilberte en Rudi was het des te bijzonder want zij mochten op de eerste dag na de lockdown meteen hun nieuwe zaak opengooien.

Al was dat eigenlijk pas dinsdag gepland. “We waren wel volledig klaar met de verbouwingen, eigenlijk al vanaf 3 april, toen we dachten te openen, maar we kregen de mededeling dat we vandaag zonder elektriciteit zouden zitten als gevolg van de nutswerken op de Markt”, vertellen Gilberte en Rudi. “We besloten om vandaag toch ons terras al op orde te zetten en toen stelden we plots vast dat we toch elektriciteit hadden. We hebben dan maar besloten om op te starten en ons terras zat eigenlijk al snel goed vol.”

Etienne Kinnaer kwam samen met zijn vrouw Lea een kijkje nemen. “Het is fijn om weer buitenshuis iets te gaan drinken in onze fijne stad. Bang waren we eigenlijk niet en daar is geen reden toe. Alles was heel goed geregeld.” Uitbaters van De Afspraak Gilberte en Rudi zijn geen nieuwelingen in de horecawereld. Ze runden jarenlang De Koperen Klink in Dormaal. “Ons contract liep daar af en we besloten om in Tienen, waar we ook wonen, een zaak te starten, die elke dag tot 19 uur open is. We serveren hier onder meer snacks, pannenkoeken, wafels en wat tapas.”

Burgemeester Partyka feliciteerde Gilberte en Rudi en beloofde zeker terug te komen voor een lekkere pannenkoek. We zetten onze tocht verder naar het Marktcafé. Ook daar treffen we mensen aan op het terras. “Je ziet duidelijk dat de mensen dit gemist hebben”, aldus burgemeester Partyka. “De horeca heeft een grote sociale functie, dat heeft de coronacrisis heel duidelijk gemaakt.”

Meer sfeer

Zaakvoerder Bruno Vandebosch is blij dat hij weer achter zijn toog kan staan. “Het was een bijzonder fijn weerzien met de klanten, die weer trouw op post waren. De opgelegde maatregelen vallen eigenlijk goed mee, te meer omdat we van de stad de kans krijgen om grotere terrassen te plaatsen. Op die manier creëer je niet alleen meer omzet, maar ook meer sfeer op de Markt. Hopelijk krijgen we een mooie zomer en beslissen veel mensen om hun vakantie in eigen stad door te brengen en de lokale horeca op te zoeken.”

De meeste restaurants in Tienen zitten nog in een opstartfase. De Gambrinus opent morgen de deuren en uitbater Koen Quintens was druk in de weer met de voorbereidingen. “De reservaties lopen goed binnen, dus ik verwacht wel dat we goed zullen kunnen opstarten. Tijdens de verplichte sluiting hadden we wel take away, maar dat is toch niet hetzelfde gevoel. Ik zal blij zijn dat we onze gasten hier weer culinair kunnen verwennen.”

Wat verderop geniet Ria Beinens (74) uit Kumtich van haar koffie op het terras van de Bar-Bier. “Wat was het een eenzame periode”, vertelt ze. “Mijn man is vier jaar geleden gestorven aan kanker en mijn familie kon ik door de crisis niet zien. Normaal ga ik, wanneer het te stil wordt in huis, graag een terrasje doen. Ofwel in Kumtich Bij Maarten ofwel in de Bar-Bier in Tienen, om wat onder de mensen te kunnen zijn. Mijn vriendin, die in de tachtig is, durfde vandaag nog niet meekomen, maar het voelde voor mij alvast heel fijn om weer wat sociaal contact te hebben.”

Zussen Maryse en Sonja Wuyts openden in november vorig jaar aan de Kalkmarkt een nieuwe gezellige horecazaak ‘De Gouden Madam’, maar moesten die door de coronacrisis alweer snel sluiten. “De klanten hebben ons blijkbaar gemist, want om 8 uur vanochtend stonden er al twee dames voor de deur, terwijl we pas om 8.30 uur zouden openen. Dan zijn we maar wat vroeger gestart. Het volk is de hele dag mondjesmaat blijven komen, al misten we wel wat ons ouder publiek. Zo komt op maandag steevast een groep oudere dames langs, maar ik denk zij misschien liever nog wat langer wachten.”

Luc Sbardelotto kon niet wachten om zijn Duveltje te gaan drinken in zijn vertrouwde Grenadier op de Markt. “En of het smaakte!” Voor sommigen smaakte het biertje op café duidelijk al iets te veel, zelfs op een maandagmiddag. “Ach, laat ze nu maar even genieten van dat beetje herwonnen vrijheid”, aldus cafébaas David Geladé. “Alleen jammer dat er nog geen volk aan de toog mag staan. Ik heb een kleine zaak en dus kan ik weinig klanten ontvangen, maar de aanvraag voor een ruimer terras en overdekte tent zijn ingediend, dus dat biedt mogelijkheden.”

Burgemeester Partyka en ik gaan weer - wegens het vroege uur nuchter naar huis. “Volgende keer drinken we zeker samen een pintje”, belooft ze.