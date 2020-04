RZ Tienen zet opnieuw meer in op

niet-coronazorg Vanessa Dekeyzer

27 april 2020

16u25 0 Tienen Patiënten met klachten die niet aan COVID-19 gerelateerd zijn, wachten tijdens deze coronacrisis vaak te lang om hulp te zoeken. Dat merkt men ook in het Regionaal Ziekenhuis in Tienen. Daarom verhoogt het ziekenhuis, in overleg met de huisartsenkring, het aantal niet corona-gerelateerde consultaties en ingrepen.

“We zien dat aandoeningen die zes weken geleden niet dringend waren, nu wel dringend geworden zijn. Een opschaling van het aantal consultaties is dus nodig en dat op een veilige manier welteverstaan”, zegt de algemeen directeur, dokter Hans Struyven. “Vanaf het begin van de coronacrisis is er een strikt gescheiden parcours voor onze COVID- en niet-COVID-zorg. Ook nu houden we deze scheiding aan door alle patiënten te screenen voor hun opname of te bevragen voor hun consultatie. Bovendien krijgen alle patiënten een mondmasker, dit om zichzelf én onze medewerkers te beschermen.”

Uiteraard voorziet het RZ Tienen voldoende mogelijkheden om de handen te ontsmetten. Ook het onderlinge contact tussen niet-COVID-patiënten wordt tot een minimum beperkt. “Onze artsen hebben hun raadplegingssloten aangepast zodat er meer afstand tussen de patiënten zal zijn in tijd en ruimte en we namen al structurele maatregelen om de social distancing in de wachtzalen te garanderen. Zo hopen we dat patiënten zich weer veilig voelen in ons ziekenhuis en niet twijfelen om de gepaste zorg op te zoeken”, besluit directeur Struyven.