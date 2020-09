RZ Tienen organiseert feedbackmoment over patiëntervaringen tijdens covidcrisis Kristien Bollen

08 september 2020

16u36 0

In navolging van de covidcrisis kwam er veel bewondering voor de zorgsector, maar was er ook kritiek op de ziekenhuizen die strikte procedures volgden om het virus in te dammen en daarbij de patiënt en zijn familie wel eens uit het oog verloren. “Ook in RZ Tienen stellen we ons de vraag wat we goed gedaan hebben, en wat voor verbetering vatbaar is” zegt Eva Marie Castro, diensthoofd kwaliteit. “Om antwoord te krijgen op deze vragen organiseren we een feedbackmoment waar patiënten en familieleden die tijdens de covidcrisis in contact kwamen met het ziekenhuis, hun ongezouten mening kunnen geven. En daar laten we het uiteraard niet bij: we gaan aan de slag met deze input om onze zorg te verbeteren zodat we een eventuele nieuwe crisis beter kunnen aanpakken.”

Wie interesse heeft om deel te nemen aan de focusgroep, die doorgaat op 30 september, kan zich inschrijven via deze link.