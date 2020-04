RZ Tienen en huisartsenkring HAZOH bieden hulp aan woonzorgcentra Vanessa Dekeyzer

08 april 2020

14u27 8 Tienen Nu de situatie in het ziekenhuis van Tienen gestabiliseerd lijkt, -er was de laatste dagen een evenwicht tussen het aantal nieuwe opnames en het aantal ontslagen-, schiet het ziekenhuis, in nauwe samenwerking met de lokale huisartsenkring, de omliggende woonzorgcentra te hulp. Die hulp is welkom, want de situatie is er precair.

“Wij maken ons grote zorgen over de toestand bij onze partners, voornamelijk in de woon-zorgcentra”, zegt algemeen directeur, dokter Hans Struyven. “Daar komt een groep oudere, fragiele bewoners met dikwijls meerdere aandoeningen nauw in contact met elkaar. Die groep wordt verzorgd door medewerkers die minder opgeleid zijn voor de toepassing van hygiënische maatregelen en isolatiemaatregelen en dat in een infrastructuur die bovendien niet geschikt is voor cohortering. De opening van schakelszorgcentra zal voor wat meer ademruimte zorgen, maar is geen oplossing.”

Infosessies

Het regionale ziekenhuis zal vooral de verdere opleiding van medewerkers ondersteunen. “Vorige week zijn we in samenwerking met stad Tienen gestart met een zogenaamd ‘skillslab’, waar onze deskundigen infosessies over isolatiemaatregelen gaven. Nu gaan we nog een stap verder en sturen we teams van artsen en verpleegkundigen ter plaatse om op de vloer adviezen te geven en ondersteuning te bieden”, aldus directeur Struyven.

De woonzorgcentra kunnen ook op logistieke steun rekenen van het RZ Tienen. “Onze voorraden van beschermingsmiddelen zijn uiteraard beperkt, maar waar mogelijk bekijken we de opties om toch enkele elementaire zaken zoals maskers en gelaatsschermen te delen. Om uit deze crisis te raken moeten we muren afbreken en samen voor de gezondheid en het welzijn van elke patiënt gaan, ook de bewoners van de woon-zorgcentra”, besluit directeur Struyven.