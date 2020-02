RZ Tienen en Alexianen Zorggroep Tienen zamelen 45.000 euro in voor goede doelen in Congo Vanessa Dekeyzer

13 februari 2020

14u35 0

Tijdens de eindejaarsperiode organiseerde RZ Heilig Hart Tienen samen met de Alexianen Zorggroep Tienen verschillende acties om geld in te zamelen voor goede doelen in Congo die een link met beide zorginstellingen hebben. Zo passeerden een eetfestijn, een quiz, een klassiek concert en een après-skiparty de revue.

Nu de acties afgelopen en de opbrengsten geteld zijn, overhandigden Gust Rector en dokter Hans Struyven, algemeen directeurs van respectievelijk AZT en RZ Tienen, de cheque met de totale opbrengst aan de vertegenwoordigers van de goede doelen.

De actie met de grootste opbrengst was de quiz, die georganiseerd werd door patiënten en medewerkers van de PAAZ, de psychiatrische afdeling van RZ Tienen. Deze actie bracht maar liefst 9.139 euro in het laatje. Naast de opbrengsten uit de benefietacties deden zowel AZT als RZ Tienen een gift, wat het totaalbedrag op 45.000 euro brengt. Een grote som, die gebruikt zal worden om medisch materiaal en een jeep aan te kopen voor zorgverleners in Congo. Meer info over de goede doelen is beschikbaar op www.rztienen.be/rafiki.