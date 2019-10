RZ Heilig Hart Tienen stimuleert elektrisch rijden



Kristien Bollen

15 oktober 2019

17u46 3 Tienen Volledig elektrisch rijden wordt de toekomst. Het is duurzaam en innovatief. RZ Heilig Hart Tienen wil de keuze voor nuluitstoot mee ondersteunen en heeft daarom drie parkings op zijn campussen in Tienen en Aarschot uitgerust met laadpalen. Medewerkers konden de voorbije weken met gratis testritten ervaren hoe het is om 100 procent elektrisch te rijden.

Patiënten, bezoekers en medewerkers van het ziekenhuis kunnen onder dezelfde voorwaarden gebruikmaken van de laadpalen. Het elektriciteitstarief is voordeliger dan de marktprijs. Het ziekenhuis heeft gekozen voor publieke laadpalen die verschillende types laadpassen toelaten, en is scheep gegaan met partner Pluginvest. Die maakt deel uit van een netwerk dat toegang geeft tot meer dan 100.000 laadpalen in Europa. “We zullen de laadinfrastructuur op onze parkings uitbreiden als het gebruik van elektrische wagens toeneemt. Ook voor ons dienstwagenpark willen we geleidelijk overstappen op elektrisch rijden” zegt infrastructuurmanager Ken Strijkers.

Het kleine aanbod elektrische wagens en publieke laadinfrastructuur, de hoge aankoopprijs, het beperkte rijbereik. Het zijn de meest gehoorde redenen waarom veel mensen nog niet warmlopen voor elektrisch autorijden, maar het tij lijkt te keren en de doorbraak zou wel eens snel kunnen komen. Voor een sensibiliseringsactie rond duurzame mobiliteit kreeg RZ Heilig Hart Tienen van verdeler BMW Van Osch vier volledig elektrische wagens ter beschikking. Medewerkers konden van 18 september tot 16 oktober een dag lang gratis een wagen uitlenen. De eerste reservaties volgden bijna instant na de lancering, de lovende reacties over het rijcomfort liepen even vlot binnen. Elektrisch rijden is een aparte ervaring omdat de motor fluisterstil draait, je niet moet schakelen en uiterst snel optrekt. “Bij het starten was het even zoeken. Ik hoorde geen motor draaien en wist niet dat ik startklaar was. Moest er een groepsaankoop bestaan, ik zou meteen instappen! Voor wie meer dan 25 km van zijn werkplek woont, is dit een ideaal duurzaam alternatief voor de elektrische fiets” vertelt Lieve Bruyninckx, coördinator secretariaat Radiologie.