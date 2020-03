RZ Heilig Hart Tienen is op zoek naar tablets Kristien Bollen

30 maart 2020

16u05 3 Tienen In deze coronatijd is bezoek aan patiënten in ziekenhuizen strikt verboden. Om deze patiënten toch enig contact te laten hebben met hun familie of vrienden is het regionaal Heilig Hart ziekenhuis van Tienen op zoek naar tablets.

“Niet al onze patiënten hebben een eigen laptop, smartphone of tablet. Voor hen is het, nu er geen bezoek meer toegelaten is, vaak moeilijk om in contact te blijven met hun familie”, klinkt het bij het ziekenhuis.

Heb jij een tablet van maximaal 4 jaar oud die je niet meer gebruikt? Overweeg dan om hem te doneren aan het ziekenhuis zodat zoveel mogelijk patiënten met hun familie kunnen videochatten. Je kan je oude toestellen (en bijhorende kabels) afgeven aan het onthaal van al de campussen.