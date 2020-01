Ruzie doet wietkwekers de das om KAR

06 januari 2020

16u27 0 Tienen Een man en een vrouw uit Drieslinter riskeren tot twee jaar cel voor het kweken van cannabis. De politie ontdekte de plantages nadat ze werden opgeroepen voor een ruzie in Tienen drie jaar geleden.

De walm die in het huis hing was de agenten niet ontgaan, waarop er een huiszoeking volgde. Die resulteerde zowel positief in Tienen als in een pand van het duo in Linter. Alleen Fatima P. (38) daagde op in de rechtbank. Gert J. liet verstek gaan. Naar eigen zeggen zou het koppel benaderd geweest zijn door Nederlanders. Zij stelden het pand ter beschikking om de cannabis te kweken. In ruil om een oogje in het zeil te houden, kreeg J. 7.300 euro. In totaal werden meer dan 700 plantjes gevonden op de twee locaties. De vrouw ontkende haar betrokkenheid, maar volgens de procureur deed het ontrafelen van haar gsm-verkeer haar de das om. Zo kreeg P. ook nog oproepen vanuit Nederland terwijl ze in de cel zat.

Het parket vroeg twee jaar cel en 8.000 euro boete voor de man. Voor zijn partner werd 15 maanden cel gevorderd en eveneens 8.000 euro geldboete, eventueel met probatie-uitstel. Vonnis 3 februari.