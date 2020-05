Ruitenwisserfabrikant Bosch draait opnieuw, weliswaar op halve kracht Kristien Bollen

04 mei 2020

19u36 8 Tienen Bij de ruitenwisserfabrikant Bosch aan de Ambachtenlaan in Tienen zijn de activiteiten hervat. Niet op volle toeren, maar op 50 procent. In het begin van de lockdown op 18 maart werd de productie volledig stil gelegd. Amper een week later werd die al voor 20 procent terug opgestart. Volgens vakbondsafgevaardigde Eddy Pulinckx (ACV) is het op gebied van coronapreventie een modelbedrijf. “We hebben op dat gebied al heel wat ervaring opgedaan.”

Voor de allereerste beperkte heropstart is héél wat voorafgegaan. Zo was er overleg tussen de vakbonden en directie maar ook met de arbeidsgeneesheer. Het dragen van mondmaskers, het regelmatig ontsmetten van handen en de social distancing tussen de verschillende werknemers werd vanaf het prille beging ingevoerd. Voor mondmaskers hoeft het bedrijf niet te vrezen, het moederbedrijf van Bosch heeft zelf een productielijn en maakt er zo 20 duizend stuks per dag aan.

Productie blijven opdrijven

Volgens vakbondsman Eddy Pulinckx is momenteel de helft van de bedienden en ongeveer 40 procent van de arbeiders aan de slag in de fabriek van de Tiense vestiging. Toch zal die capaciteit nog worden opgedreven volgens hem. “De autoindustrie waaraan Bosch de ruitenwissers levert verwacht dat er na de coronacrisis een heropleving van de verkoop zal zijn. Mogelijk komt er nadien nog een terugval maar we trachten aan de productie te kunnen voldoen.”