Ruimte maken voor de fiets Christian Hennuy

28 mei 2019

De Tiense Fietsersbond organiseert op vrijdag 31 mei van 18.30 uur tot 20 uur ‘Critical Mass #5’ met vertrek aan de Grote Markt en aankomst aan De Gors, het Natuur.huis aan de Metselstraat in Vissenaken. De fietsersbond roept iedere fietser op om gezamenlijk een rondje te rijden in Tienen. Smeer fietsbel en ketting en rij mee om op te komen voor de plaats van de fietser, om fietsenthousiasme te verspreiden in de stad, om mensen in Tienen aan te moedigen om meer de fiets te gebruiken. Er wordt aan iedere fietser gevraagd één uur te fietsen. Het thema is ‘Musik on wheels’ met After Party. Info: fietsersbondtienen@gmail.com