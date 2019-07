Ruim 40 mensen springen in de Grote Gete voor schoner water Vanessa Dekeyzer

07 juli 2019

15u38 0 Tienen Natuurpunt Tienen en Milieuadviesraad van Tienen organiseerden zondag al voor de achtste keer de Big Jump in de Grote Gete. “De waterkwaliteit van onze waterwegen moet beter. Wij blijven dan ook jaarlijks een Big Jump organiseren om de problematiek onder de aandacht te houden”, zegt John Vankeijenberg.

“We vragen aandacht voor de Kleinbeek langs de westelijke ring, waar onlangs werd vastgesteld dat het water wit was gekleurd, voor het rioolwater van Bost dat ongezuiverd in de Vloedgracht komt, voor de gracht die vanuit Groot Overlaar in de richting van de molen van Bellekom stroomt en het afvalwater dat in Vissenaken terecht komt in het natuurgebied in de Rozendaalbeekvallei. Bij de pas uitgevoerde werken aan de Kabbeekvest zouden naar verluidt het afvalwater en het hemelwater, alhoewel aan de bron gescheiden, door één afwateringsbuis afgevoerd worden en de waterzuiveringsinstallaties zouden niet naar behoren werken.”

De afgelopen jaren sprongen vele tientallen mensen in de Gete aangemoedigd door toeschouwers en dat was dit jaar niet anders. Ook de voorafgaande vlottenrace kon op veel belangstelling rekenen.