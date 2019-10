Ruilmarkt Kinderkleding in Pand10 Vanessa Dekeyzer

18 oktober 2019

De herfst is in het land. En wat zijn die kinderen afgelopen zomer weer gegroeid als kolen. Tijd om de kleerkasten winterproof te maken. “Gooi je kinderkleding niet weg, maar bezorg ze een tweede leven. Pand10 heeft dé ideale oplossing voor alle kinderkleren die te klein geworden zijn voor jouw kroost.”

Op zondag 20 oktober wordt in Pand10 een ruilmarkt gehouden voor kinderkleding. Tussen 10.30 en 12.30 uur kan je kledij, gewassen en in goede staat, binnenbrengen in Pand10 bij het sorteerteam. In ruil krijg je bonnetjes. ’s Namiddags kan je tussen 14 en 18 uur komen snuisteren tussen de ingezamelde kleding en je bonnetjes inzetten als betaalmiddel. Het gaat om een ruilmarkt, er wordt dus geen kleding verkocht.

Op voorhand inschrijven is niet nodig. Iedereen is welkom.