Rouwregister voor Fien en Yves, die vorige week omkwamen in crash met zweefvliegtuig Kristien Bollen

15 augustus 2020

17u19 2 Tienen Vliegclub De Wouw heeft een rouwregister geopend voor piloot Yves Ruymen en zijn passagier Fien De Bleser. Zij kwamen vorig weekend om het leven Vliegclub De Wouw heeft een rouwregister geopend voor piloot Yves Ruymen en zijn passagier Fien De Bleser. Zij kwamen vorig weekend om het leven toen hun zweefvliegtuig neerstortte in Tienen.

Koninklijke Vliegclub De Wouw bestaat volgend jaar negentig jaar, en moest nooit eerder een dodelijk ongeval verwerken. Tot het vorig weekend helemaal fout ging met het toestel van de 57-jarige piloot Yves Ruymen uit Bekkevoort en zijn passagier Fien De Bleser (18) uit Oppuurs.

De club heeft nu een rouwregister geopend waar heel wat leden, vrienden, buurtbewoners en leden van bevriende vliegclubs een boodschap in neerpenden. Dat kunnen zij doen op een sereen ingericht plekje in één van de hangars, net naast het clublokaal.

“Voor ieder van ons is dit een zware klap”, klinkt het. “Niet iedereen gaat op dezelfde manier om met verdriet, maar we willen iedereen wel op een zekere manier afscheid laten nemen. Jammer genoeg kunnen we mensen nu niet massaal in het clublokaal ontvangen, en daarom hebben we het rouwregister ondergebracht in de hangar.”

“We hebben ook rekening gehouden met de geldende coronamaatregelen. Zo is er voldoende ruimte, moet iedereen zijn handen ontsmetten en een mondmasker dragen.”

De club besloot om ook vanaf zaterdag de vliegactiviteiten weer op te starten. Wie zijn medeleven nog wil betuigen, kan het rouwregister zaterdag nog tot 18 uur ondertekenen.