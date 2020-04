Rotary Club Tienen schenkt 2.500 euro voor beschermend materiaal aan RZ Tienen Vanessa Dekeyzer

23 april 2020

16u48 0 Tienen De leden van Rotary Club Tienen schenken 2.500 euro aan het Regionaal Ziekenhuis Tienen voor de aankoop van beschermend materiaal. Het ziekenhuis gebruikt deze gift voor 50 herbruikbare schorten.

“Zo’n schorten kunnen tot 50 keer gebruikt worden en zijn dus erg nuttig om op voorraad te hebben”, zegt algemeen directeur van het RZ, dokter Hans Struyven. “Dit is trouwens niet de eerste keer dat we steun krijgen vanuit deze hoek. In het begin van de coronacrisis kregen we al beschermingsmateriaal via Ziekenhuizen Zonder Grenzen, een NGO van Rotary Club.”

De eerste schorten die ondertussen aankwamen werden symbolisch overhandigd door Ludo Princen, die Rotary Tienen vertegenwoordigde. “Als serviceclub steunen wij verschillende initiatieven en goede doelen en we zijn blij dat we nu ook in onze eigen regio een steentje kunnen bijdragen.”