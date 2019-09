Roosen Fashion Tienen sluit binnenkort de deuren vdt

06 september 2019

Roosen Fashion sluit haar winkel in de Nieuwstraat en dat na meer tien jaar. “Drie winkels runnen, namelijk Sint-Truiden dames en heren en Tienen wordt me te veel”, zegt de zaakvoerster op Facebook. “De nodige inzet en energie kan ik niet meer spreiden over de twee steden. Daarom wil ik me concentreren op de pilootwinkels in mijn thuisstad.” De winkel staat nu te huur. Een overname is ook mogelijk. “We starten nu met een totale uitverkoop in Tienen, dus helemaal weg zijn we nog niet. Eerst laten we Tienen nog genieten van superdeals en koopjes!”