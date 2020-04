Roofmoordenaar Willy Molon krijgt zwaardere straf in beroep: dertig jaar cel en vijftien jaar ter beschikkingstelling Kim Aerts

06 april 2020

11u45 0 Tienen Willy Molon (40) heeft voor het Brusselse hof van beroep dertig jaar cel gekregen voor de dubbele roofmoord op zijn oom en tante in januari 2014 in Tienen. In eerste aanleg werd hij in Leuven veroordeeld tot 28 jaar cel. Molon heeft de feiten altijd halsstarrig ontkend.

François Waeterinckx (75) en zijn echtgenote Marie-Claire Chapelle (64) werden op 9 januari 2014 dood aangetroffen in hun woning in Tienen. Zij waren met geweld om het leven gebracht. Willy Molon is een neef van het vermoorde echtpaar en op dat moment een buurman. Hij kwam geregeld bij zijn oom en tante over de vloer. De buit bestond uit een bankkaart, 90 euro en enkele privéspullen.

Het levenloze lichaam van de vrouw lag in de keuken. Het mannelijke slachtoffer lag in de garage. Volgens het openbaar ministerie kwamen zij om het leven door het gebruik van stomp geweld. Waeterinckx werd verrast door een klap op het hoofd en stierf vrijwel onmiddellijk. Chapelle, die zich fel had verzet, vertoonde ook een snijwonde aan de keel. Onder haar schouder werd een afgebroken lemmet aangetroffen. Het handvat van het mes lag in een lade.

Geen braaksporen

De politie vond geen braaksporen in de woning. De deur zat op slot maar de poort van de garage stond open. De rolluiken waren naar omlaag maar de lichten brandden en de televisie stond op. Willy was op 8 januari rond het middaguur op bezoek gegaan bij zijn oom en tante. In de late namiddag keerde hij terug naar de woning om een geleende hamer terug te geven.

Enkele dagen na de feiten werden Molon en zijn minderjarige zoon opgepakt. De toen 16-jarige jongen werd 26 maanden later buiten vervolging gesteld bij gebrek aan bewijzen. Zijn vader kon geen alibi voorleggen voor de periode van 8 januari om 15.30 uur en 9 januari om 13.30 uur, het tijdsblok waarin Waeterinckx en Chapelle gedood werden.

Schulden

In eerste aanleg klonk het dat geld het motief was. “De beklaagde had veel schulden. Op zijn nachtkastje werden gestolen muntstukken aangetroffen. Bij een huiszoeking werden ook een heupzakje, een schoudertas en een kam van de slachtoffers gevonden”, stelde procureur Johan Vanaudenhoven in zijn vordering.

Op de zitting van 23 april vorig jaar werden weinig of geen bewijzen geleverd over de mogelijke schuld van Molon. Tijdens het onderzoek hadden speurders tevergeefs naar DNA-materiaal gezocht. In heel de woning waren geen sporen van de verdachte terug te vinden. Molon zou geprobeerd hebben met de bankkaart geld af te halen in een kantoor van Fintro in Tienen. Hij tikte tweemaal een foutieve code in. De kaart werd niet ingeslikt en is sindsdien onvindbaar. De camera van het bankkantoor was op dat cruciale moment buiten gebruik door een technisch defect. Een getuigenverklaring van een buurvrouw bleek los zand toen zij bij een confrontatie de beklaagde niet formeel kon herkennen.

Molon krijgt in beroep nu een zwaardere straf. De veertiger moet ook vijftien jaar ter beschikking staan van de strafuitvoeringsrechtbank. Zijn onmiddellijke aanhouding werd maandag in Brussel bevolen.