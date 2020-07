Roofingwerken veroorzaken dakbrand Kristien Bollen

06 juli 2020

17u55 1

Bij dakwerken aan een bedrijfsgebouw aan de Hamelendreef in Tienen ging het maandag vlak na de middag even mis. Een firma was herstellingswerken aan het dak van het gebouw van Cuypers Products aan het uitvoeren. Bij het branden van een stuk roofing vatte een onderliggende OSB-plaat vuur. Brandweerlui van post Tienen snelden ter plaatse. Ze kregen steun van hun collega’s uit Landen en Leuven. Bij aankomst van de spuitgasten bleek het gelukkig niet om een uitslaande dakbrand te gaan. Brandweerlui hadden het vuurtje snel onder controle en verwijderden het houten paneel. Bij het incident raakte niemand gewond. Eerder dit jaar, op 19 mei, kwam een hoogspanningskabel door werkzaamheden wat verderop op het dak van Cuypers Products terecht. Toen moest de zaak nog worden ontruimd.