Rommelmarkt ten voordele van de kapel van Meer vdt

22 mei 2019

Enkele bewoners van Meer (Goetsenhoven) vinden het erg dat de kapel in Meer, gelegen aan de Wulmersumsesteenweg, ter hoogte van huisnummer 606, in erbarmelijke toestand is. Daarom hebben ze een werkgroep opgericht om deze in eren te herstellen. Om geld in het laatje te krijgen organiseert de groep ‘Red de kapel van Meer’ aanstaande zaterdag een rommelmarkt in de Meerstraat. De opbrengst van de inschrijvingen voor standhouders gaat naar het herstel van de kapel. Iedereen is welkom op de markt tussen 12 en 18 uur.