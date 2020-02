Roeier Ward Lemmelijn: “Natuurlijk heb ik een olympische droom. Welke spelen het zullen worden, weet ik niet, maar ik zal er alles aan doen om daar ooit te staan” Vanessa Dekeyzer

12 februari 2020

11u40 22 Tienen De Tiense atleet Ward Lemmelijn, die nog maar net de wereldtitel indoorroeien op zowel de 500 als op de 2.000 meter achter zijn naam mag schrijven, vertrekt volgende zondag op stage naar Italië met het nationaal en Olympisch team om te trainen voor het Belgisch Kampioenschap roeien op het water. “Vanaf nu gaat de focus volledig naar het water!”

“Ik denk dat ik de wereldtitel in de eerste plaats aan mezelf te danken heb door elke dag me de vraag te stellen: heb ik er vandaag alles aan gedaan om de beste versie van mezelf te kunnen worden? Met talent alleen kom je er niet. Ik denk dat ik de juiste mindset, de wil en het karakter heb. Maar dan is er nog een zeer belangrijke factor: begeleiding.”

Twee jaar geleden begon Ward samen met Hendrik Plevoets, toen een van zijn beste vrienden, nu zijn trainer en dichtste vriend, een mooi verhaal. “Het eerste doel was onder de zes minuten te roeien en ook in de skiff uit de voeten te kunnen. Nu twee jaar later, ben ik drie maal wereldkampioen, bezit ik drie Belgische records in het indoorroeien en maak ik deel uit van het nationale team van het outdoor roeien. Ik heb ontzettend veel aan hem te danken. Niet alleen op sportgebied maar ook op mentaal vlak klikt het enorm goed en hij weet me steeds dat stapje verder te zetten. We hebben een innige band opgebouwd. Daarom was ik afgelopen weekend ook zo blij dat de doelen waarvoor we het afgelopen jaar hard voor gewerkt hebben, er mooi uitkwamen. Hendrik moest zelfs een traantje wegpinken toen ik hem omhelsde na als eerste over de lijn te komen. Dit ontroerde me natuurlijk ook.”

Ward weet dat wanneer je de top wil bereiken keihard moet weten. “Een andere weg is er niet. Dat harde werk is net iets waar ik van hou. Ik hou ervan mijn limieten op te zoeken en te verleggen. Ik train een viertal uur per dag opgesplitst in twee of drie trainingsmomenten.”

Zo komt Ward vaak trainen in het Tiense sportcentrum Grand Slam. “We volgen zijn prestaties op de voet”, zegt Christophe. “Wat hij afgelopen weekend presteerde is absoluut top. Maar Ward is dan ook een atleet met een uitzonderlijke werkethiek. We motiveren hem zeker, maar eigenlijk heeft hij dat niet nodig. Als mens is Ward ook een bijzonder iemand. Ondanks het succes blijft hij altijd sympathiek, goedgezind en vriendelijk. Een fijne mens om mee te werken!”

Ward is ervan overtuigd de roeitop te bereiken. “Zo roeide ik in elke wedstrijd waaraan ik tot nu toe deelnam, een persoonlijk record met enkele seconden. Dit geeft aan dat mijn genetische limieten nog lang niet bereikt zijn en dat er nog ruimte is voor progressie. Op het water is er nog zeker heel wat technische progressie mogelijk. Natuurlijk ben ik ambitieus en bezit ik een Olympische droom. Welke spelen het zullen worden, weet ik niet, maar ik zal er alles aan doen om daar ooit te staan.”

Ward combineert zijn topsport met de studies voor leerkracht en dat is best wel heftig. “ Ik sta elke dag om 6 uur op. Ik train en daarna ga ik naar de les. In de namiddag of/en ’s avonds volgt er nog een training. En dan krijg ik op school ook nog sport. De Hogeschool PXL steunt me heel erg in wat ik doe. Zo zonden ze het afgelopen weekend de wedstrijden zelfs live uit op hun sociale media en mocht Hendrik zelfs de Instagram voor drie dagen overnemen om ons op de voet te kunnen volgen met heel de school. Als ik nu door de gangen wandel, word ik constant aangesproken en gefeliciteerd door studenten en lectoren. Die erkenning en steun doen natuurlijk plezier. “

“Ook bij mijn thuis zijn ze natuurlijk zeer fier op de prestaties”, zegt Ward. “Mijn ouders misten geen enkele wedstrijd toen ik als vijfjarige begon te voetballen. Papa heeft zeker duizend kilometer met mij rondgereden naar trainingen en wedstrijden en mama zorgde er altijd voor dat ik niets tekort kwam. Ik ben dan ook blij dat ik ze nu iets kan teruggeven. En mijn meter Pea is mijn grootste fan, net als mijn vriendin Mirthe. Zij staan altijd voor me klaar. En ook mijn vrienden, die met mij mee naar Parijs gingen, wil ik graag bedanken.”

“We zijn superfier”, zeggen Ludwig Lemmelijn en Greet Vanderwaeren, de papa en mama van Ward. “Als kind was Ward een plezierige jongen. Hij lachte veel toch was hij tegelijk soms een ongelooflijke ‘ketskop’, steeds dat streven naar perfectie en doorgaan tot hij zijn doel bereikt had. Die enorme werkijver en nauwgezetheid komen hem vandaag zeker goed van pas. Waar de ene stopt, daar begint hij pas.”

“Onze kinderen hebben altijd mogen doen wat ze graag wilden doen en we steunen hen daarbij”, zeggen Ludwig en Greet. “Ward traint 18 uur per week, Hanne ook al twaalf in het volleybal en Lode is dan weer met andere activiteiten in de weer. Wij zorgen voor transport, de was en de plas, en voor het luisterend oor en de ondersteuning. Ons doel is ‘hotel mama en papa’ vlekkeloos te laten draaien. Buitenstaanders verklaren ons soms zot, maar dat deert ons niet. Het geluk van onze kinderen komt op de eerste plaats.”