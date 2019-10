Rode Neuzen School De Toverwijzer gelooft rotsvast in het belang van meditatie voor kinderen en jongeren “We kunnen de stress van de samenleving niet wegnemen, maar we kunnen kinderen wel helpen omgaan met die stress” Vanessa Dekeyzer

21 oktober 2019

14u39 1 Tienen Tv-maker Tim Van Aelst en ‘Safety First’ willen jongeren laten kennismaken met meditatie en dat twee maanden lang via een podcast voor Rode Neuzen Dag. In methodeschool De Toverwijzer hebben ze al lang begrepen dat mediteren een belangrijke invloed kan hebben op kinderen en jongeren. Elke dag wordt er bij het begin en het einde van de schooldag een ‘stiltemoment’ ingelast. “We kunnen de stress van de samenleving niet wegnemen, maar we kunnen kinderen wel helpen omgaan met die stress”, zegt meditatiejuf Nina Van Herwegen.

“Kinderen en jongeren krijgen de dag vandaag ongelofelijk veel prikkels en stress te verwerken”, weet coördinator An Soontjens. “Dat kan je niet vermijden. Maar via meditatie kunnen ze wel even tijd voor zichzelf nemen en alles even loslaten.”

We zijn om 8.30 uur present in De Toverwijzer om een meditatieles bij de start van de schooldag bij te wonen. De kinderen gaan in een kring zitten en de juf van dienst maakt met een tik op een klankschaal duidelijk dat het stiltemoment gaat starten. “Elk kind heeft een mantra, een (woord)klank, die in hun hoofd kan herhaald worden”, zegt Nina. “Dat brengt rust in het hoofd. De kinderen hoeven even aan niets anders te denken. Natuurlijk durven de gedachten, zeker bij kinderen, al eens snel af te dwalen, dus toont de juf regelmatig een afbeelding, die hen terug doet focussen op hun klank of woordje.”

We zien tijdens het meditatiemoment sommige kinderen een boekje nemen waarin ze beginnen te kleuren. “Ze kleuren mandala’s in”, zegt Nina. “Terwijl kunnen ze hun mantra herhalen, want het inkleuren van een mandala vraagt van hen geen creatieve inspanning. Andere kinderen kiezen ervoor om gewoon te blijven zitten en te mediteren. Zeker in de hogere graden merk je dat er echt al gemediteerd wordt. De kinderen houden daarbij vaak de ogen gesloten.”

Focus vergroten

Met een tikje op de klankschaal wordt het stiltemoment ook weer afgesloten. De kinderen keren rustig terug naar de kring en gaan van start met rekenen. “Meditatie helpt heel erg de focus te vergroten. De leerwinst is van onschatbare waarde”, merkt An Soontjens op. “Ik hoorde bijvoorbeeld van een jongen met ADHD, dat het dankzij de meditatie toch even stil kan worden in zijn hoofd. Een ander meisjes vertelde me dat ze een ladekast in haar hoofd heeft kunnen maken dankzij meditatie. Alle info is er nog, maar dat zit gestructureerd in lades opgeborgen. We zien dat onze leerlingen meditatie ook spontaan toepassen. Wanneer ze even moeilijk gaat met lezen of rekenen, merken we soms spontaan aan de monden van de kinderen dat ze hun mantra in stilte aan het opzeggen zijn. Meditatie is dus eigenlijk een makkelijke tool om weer gefocust te geraken.”

De buitenwereld kijkt met argusogen naar ons” An Soontjens

“Mijn kinderen vinden de meditatie heel fijn”, zegt Sofie De Bruyne, secretaris op school. “We hebben thuis van die kras-en kleurenmandala’s en het is een traditie geworden om er elke avond voor het slapengaan eentje te maken. Mijn dochter kon vroeger maar moeilijk in slaap geraken, nu gaat dat vanzelf. Het is ook fijn dat ouders, die dat willen, de techniek van het mediteren aangeleerd krijgen op school. Zo kan je er samen met je kinderen een fijn moment van maken.”

In kaart gebracht

Bij De Toverwijzer, waar mediteren als sinds de opstart van de school, nu drie jaar geleden, als ‘vak’ werd opgenomen, merken ze heel goed dat de buitenwereld de school nauwgezet opvolgt. “Voor hogeschool UCLL zijn we een expertiseschool. De resultaten van het mediteren worden onderzocht en in kaart gebracht. Op 6 november mag een delegatie van onze school ook naar het Europees parlement om daar te getuigen over de positieve gevolgen van meditatie op kinderen en begin volgend jaar komt er een delegatie van het Europees parlement ook op bezoek in de school”, aldus An.

Gestart met 30 leerlingen groeide De Toverwijzer op korte tijd uit tot een school met honderd leerlingen in het schoolgebouw aan de Sint-Truidensesteenweg in Grimde. De directie moet misschien wel op zoek naar een alternatief onderkomen, omdat de stad de huurovereenkomst eind dit schooljaar wil opzeggen. “Maar we hebben vernomen dat onze officiële klacht hiertegen bij het Agentschap Binnenlands Bestuur ontvankelijk verklaard is en onderzocht wordt”, zegt Sofie. “We hebben er dus goede hoop op dat we hier mogen blijven.”