Rode Neuzen School De Luchtballon wil een speelplaats waar elke leerling zich goed kan voelen Vanessa Dekeyzer

06 november 2019

12u37 5 Tienen De Luchtballon wil als Rode Neuzen School werk maken van een speelplaats waar elk kind zich goed voelt. “Vandaag is deze verouderd waardoor we er geen optimaal gebruik van kunnen maken”, zegt directrice Renilde Dewaelheyns. “Dat zorgt al te vaak voor incidenten. We werken al met een systeem dat voor minder ruzies zorgt, maar dit zorgt er niet voor dat de leerlingen zich beter voelen.”

“De incidenten waar we naar verwijzen, zijn de typische voorvallen: kinderen die in hun spel de losliggende tegel niet zagen, bijna vallen, daardoor tegen iemand aanbotsen en dan begint de ruzie”, ondervindt directrice Renilde. “Ook bij ons wordt er wel al eens gescholden, getrokken en geduwd. Omdat zoiets niet kan, hebben we een vierladen-systeem waarin duidelijk staat welke gebeurtenis welke straf krijgt. Deze manier van werken loont. Er zijn minder ruzies. Als Rode Neuzen School willen we net aan een positief speelplaatsklimaat werken.”

Kiva-project

“Het sociale en emotionele welzijn van kinderen is zeer belangrijk in de ontwikkeling. Als Tiense school zitten wij al in het kiva-project”, gaat de directrice verder. “Daarmee werken we aan een leuke, toffe omgeving voor de leerlingen. Tijdens die lessen werken ze samen, moeten ze rekening houden met elkaar, ontdekken ze hun eigen talenten en leren ze de talenten van de anderen respecteren.”

Maar de school wil nog een stap verder zetten. De leerlingenraad nam het initiatief om van De Luchtballon een Rode Neuzen School te maken. “Samen met de zesdejaars hebben we een project bedacht om de speelplaats wat aangenamer te maken voor iedereen. We hebben al initiatieven ondernomen zoals sport op maandag, een spel lenen van de speel-o-theek op dinsdag en muziek en dans geleid door het zesde leerjaar op vrijdag. Maar die activiteiten bereiken de actieve leerlingen die houden van interactie. Er ontbreekt dus nog iets voor de leerling die graag eens alleen iets doet, iets om tot rust te komen. We willen graag werk maken van een relaxhoek met zitzakken, een rustige leeshut en mobiele speelblokken, zowel voor de kleuters als de lagere school. Dus hopelijk volgen er veel acties voor onze school!”