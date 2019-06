Rode Kruis reikt brevetten uit Christian Hennuy

22 juni 2019

Het Rode Kruis Tienen reikte in het lokaal aan de Esperantolaan opnieuw brevetten uit. Zo werden er brevetten uitgereikt aan 23 cursisten die de combicursus volgden. Bij Badminton Tienen volgden 14 cursisten de cursus Hartveilig, en bij de Gezinsbond Vissenaken volgden 16 personen dezelfde cursus. Zij kregen allen een brevet. Op dit ogenblik zijn er in Tienen al heel wat cursisten die de cursus ‘Hartveilig’ volgden, waarbij men leert werken met de automatische externe defibrillator. In totaal volgden 109 personen de cursussen. Voor alle cursussen van het Rode Kruis samen waren er dit jaar al 414 cursisten.