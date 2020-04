Rode Kruis neemt intrek in nieuwe locatie aan de Bietenweg Vanessa Dekeyzer

16 april 2020

14u21 0 Tienen Rode Kruis Tienen is in coronatijden in alle stilte verhuisd naar haar nieuwe locatie aan de Bietenweg 27H. “We dachten de officiële opening in mei te vieren, maar het lot beslist daar nu anders over.”

“Na meer dan vijftien jaar vertoefd te hebben in de stockageruimte van het multifunctioneel bedrijvencentrum MCB, op het Industrieterrein in de Grijpen, was de tijd rijp om op zoek te gaan naar een andere stek”, zegt Peter Janssens, ondervoorzitter Rode Kruis Tienen. “Een stek die aangepast is aan de noden van vandaag, aan de noden van onze cursisten en onze vrijwilligers. Kortom, een nieuwe locatie om nog beter ‘te helpen helpen’.

De Tiense afdeling kende in de voorbije jaren een mooie groei en deed de nodige investeringen, zowel in kennis als materiaal. “Een stijging van het aantal vrijwilligers, een goed onderhouden wagenpark bestaande uit vier voertuigen, investeringen in uitrusting voor de diverse disciplines en investeringen in omkaderende technologie zoals desktops, laptops en de aankoop van een smartboard, waren hiervan het resultaat”, zegt Peter. Maar de locatie voldeed niet langer aan de verwachtingen. Zo ontbrak onder meer enige vorm van isolatie, waardoor de kosten voor elektriciteit en verwarming hoog opliepen, en was er onvoldoende garageruimte voor de voertuigen.

In het najaar van 2018 werd een optie genomen op een unit op het bedrijventerrein ‘Drie Tommen’, waarna het dossier rond de verhuis naar deze locatie formeel werd opgestart. Midden 2019 kreeg de afdeling groen licht vanuit Rode Kruis Vlaanderen om over te gaan tot ingebruikname van dit gebouw. “De promotor deed ons op dat ogenblik een interessanter aanbod op hetzelfde bedrijventerrein, wat voor enige administratieve vertraging zorgde, maar in het najaar 2019 kon de overeenkomst ondertekend worden. En na inrichtingswerken is het gebouw klaar om in gebruik genomen te worden”, besluit Peter.