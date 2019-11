Reuzenrad en schaatsplezier staan centraal in het Winterschaatsdorp “Nieuw dit jaar is de verwarmde zitlounge, wat wel aangenamer is wanneer het regent of wanneer het net iets te koud is” Vanessa Dekeyzer

18 november 2019

18u34 0 Tienen Op de dag dat de Sint ons land verlaat, maakt de Grote Markt van Tienen plaats voor een gezellige kerstsfeer. Ook dit jaar zal je terecht kunnen in het winterschaatsdorp met ijspiste. Blikvangers zijn het 35 meter hoge reuzenrad en de ‘tubing slide’.

Wintermagie in Tienen opent op 6 december de deuren en zal tot en met 5 januari ongetwijfeld voor veel plezier zorgen. “Het wordt stilaan een traditie, de ijspiste op de Grote Markt”, zegt schepen Wim Bergé (CD&V). “Maar we hebben dit jaar ook enkele nieuwigheden in petto. Je hebt het 35 meter hoge reuzenrad, maar ook de ‘tubing slide’, waarbij je in een rubberen band van op een indrukwekkende hoogte over een baan van 25 meter naar beneden glijdt. En ook aan de kleinsten is gedacht met een kersttreintje.”

Net zoals vorig jaar worden in het schaatsdorp verschillende eet-en drankstanden voorzien. Nieuw dit jaar is de verwarmde zitlounge, wat wel aangenamer is wanneer het regent of wanneer het net iets te koud is. Er staan ook optredens van lokale artiesten op de agenda, net zoals kinder- en seniorennamiddagen en happy hours. “Op donderdag 19 december vindt ‘Skate on Ice for Animals’ plaats van 18 tot 21 uur”, zegt Steve Severeyns van het Winterschaatsdorp Tienen. “De opbrengst van de entreegelden tijdens deze drie uurtjes gaan integraal naar De Warmste Week met als goede doel het Dierenasiel Tienen. Alle activiteiten, de openingsuren en tarieven zijn terug te vinden op www.facebook.com/winterschaatsdorptienen.”

De stad maakte nog meer eindejaarsactiviteiten bekend: een kerstbrocantemarkt op 7 december op het Heldensquare en de Kalkmarkt en een kerstmarkt van vrijdag 13 tot en met zondag 15 december en van vrijdag 20 tot en met zondag 22 december op het Toreke-en Mozartplein. “Tijdens het eerste weekend haalt de Tiense Bakkersbond verse totemannen uit de houtgestookte oven en zijn er optredens van een lichtjongleur, De Jolige Ijsberen en SHE’s Udenhout”, zegt Bart Bekker, diensthoofd toerisme en evenementen. “Rockin’ Santa, De Lustige Sneeuwmannen en het Tiens a capella ensemble Captain Sugar zijn het tweede weekend van de partij. Met de arrenslee kan je een tochtje door de stad maken en de kinderen kunnen de Kerstman bezoek in zijn prachtig versierd huis op de Erfgoedsite.”

Als kers op de taart komt de wereldberoemde Coca-Cola Christmas truck op woensdag 18 december naar Tienen. De truck van maar liefst 16 meter lang zal zich in de loop van de dag al fonkelend parkeren naast het Winterschaatsdorp. Je kan er op foto met de Kerstman brengen of een gepersonaliseerde kersttrui maken. De opbrengst gaat naar het Rode Kruis.

En ook de handelaars steken een tandje bij met extra koopzondagen op 15, 22 e, 29 december van 14 tot 18 uur, met animatie in de stad. Tijdens de weekends is er extra gratis parkeerplaats op de speelplaats van de VIA-school in de Waaibergstraat. En wie graag eens naar een après-skiparty had gegaan, kan dat op zaterdag 21 december met niemand minder dan DJ Jan Vervloet op de Kalkmarkt vanaf 16 uur. De toegang is gratis en JAT Event Drivers zorgt voor veilig vervoer.

Afsluiter van het feestprogramma is de de nieuwjaarsdrink op zondag 5 januari. Tussen 10.30 en 12.30 uur zijn alle Tienenaars welkom op de Grote Markt om mee het glas te heffen op het nieuwe jaar. Goetsenhoven is dit jaar het gastdorp dat zorgt voor de drank en animatie.

Alle info vind je op www.wintermagietienen.be.