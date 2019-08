Restorecensie: Spijshuis Dieu VDT

27 augustus 2019

11u25 3 Tienen Een etalage van een voormalig chique antieke kledingzaak werd in 2001 omgetoverd tot het winkelraam van Spijshuis Dieu in de Minderbroederstraat. Ook het interieur werd zoveel mogelijk behouden. Dit restaurant staat in het Tiense erg gekend om zijn eerlijke keuken zonder pretentie. Wij gingen eens proeven.

Jammer dat we op deze zomerse avond niet buiten kunnen zitten, want Dieu heeft geen terrasruimte. Het is al aardig druk wanneer we rond 18 uur in het restaurant toekomen. Dit keer gaan we niet alleen uit eten, maar nemen we enkele gasten mee.

We krijgen een tafeltje van vijf toegewezen ongeveer halfweg de zaak, die eerder beperkt is qua ruimte. Je zit hier dus vrij dicht op elkaar, maar dat geeft het volkse karakter van het restaurant ook meteen weer. Er kan gegeten worden, maar er kan ook uitgebreid gepraat worden en dat is hoorbaar. Wij zelf zijn ook ‘praters’ dus dat stoort ons niet. Qua zitcomfort zijn de houten stoelen wel misschien een minpunt.

Er wordt ons een aperitief aangeboden en we bestellen meteen wat hapjes: vers gesneden Jamon de Teruel met gazpacho en lookbruschetta en bruschatta’s met tomaatjes en ansjovis. De ham smaakt bijzonder vers en ook de bruschetta’s hebben een lekkere krokante beet. Er mocht naar onze mening iets meer dan twee stukjes brood bij de ham en het klein glaasje gazpacho delen is wat moeilijk.

Bij Dieu serveren ze geen voorgerechtjes, dus we bestellen meteen onze hoofdgerechten. Daar gaat het dan even mis. De serveerster noteert de bestelling niet en geeft deze per ongeluk verkeerd door aan de keuken. Gevolg is dat de twee Osso-Bucco’s met verse pasta niet samen aan tafel komen met de rest. Er worden hiervoor uitgebreid excuses overgemaakt. De tongschar met kruidenboter, kappers en handgesneden frietjes is een schot in de roos. Een mooi stuk verse vis laat zich smaken, net als de Mc Dieu Oosters, een sesambroodje met een kipburger, kaffirlimoen, ijsberg, rode currymayo en krokante ui. De smaken passen zeer mooi bij elkaar en leveren een vrij pittig feest op in de mond. De Osso-Bucco blijkt het wachten waard. Het vlees komt vers spontaan los van het been en ook de groentesaus is smaakvol, opnieuw ook wel vrij pittig. Zeker een pluspunt is de goede keuze aan suggestiewijnen.

We houden nog wat plaats voor een dessertje. We vragen twee crème brûlées, maar helaas blijkt er nog maar eentje in voorraad te zijn. De ‘uitverkorene’ krijgt zijn dessertje aan tafel gebrand, wat wel leuk is. De panna cotta van yoghurt en frambozen wordt aan onze tafel niet erg gesmaakt, wegens ‘te zurig’. Het ijs van de dame blanche is geen hoogvlieger en er mocht naar onze goesting wat meer chocoladesaus zijn.

Prijs-kwaliteit is dit zeker een goed restaurant, waar je even teruggebracht wordt naar de tijd van je grootouders. En dat is altijd wel een fijn moment.

Onze score

Twee sterren en half

Eten: 7/10

Bediening: 6/10

Comfort: 6/10

Gegevens:

Minderbroedersstraat 10

3300 Tienen

016/76.03.85

www.spijshuisdieu.be

info@spijshuisdieu.be

Openingsuren

Open enkel tijdens weekdagen, niet in het weekend. Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag zowel ‘s middags als ‘s avonds.

Prijzen:

Hapjes: 6-9 euro

Hoofdgerecht: 15-28 euro

Nagerecht: 5-8 euro