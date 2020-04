Reserveer live uw appartement in het nieuwe woonproject ‘t Convent Vanessa Dekeyzer

14 april 2020

16u36 2 Tienen Ontwikkelaar Van Roey Vastgoed maakte onlangs de plannen bekend voor het project rond het parochiecentrum De Brug in de Oude Vestenstraat. Op 23 april stond een infomoment voor alle geïnteresseerde buurtbewoners op de agenda, maar door het coronavirus kan dit niet plaatsvinden. “Dan gaan we toch gewoon digitaal”, klinkt het bij Van Roey Vastgoed.

Iedereen kent de richtlijnen rond ‘social distancing’ hoogstwaarschijnlijk uit het hoofd: houd minstens 1,5 meter afstand en vermijd niet-essentiële verplaatsingen. Dit zou een rem op het werk van projectontwikkelaars en makelaars kunnen zijn, maar velen bewijzen het tegendeel. Sommige spelers introduceren nu aan een versneld tempo nieuwe tools, anderen, die al op de digitale kar gesprongen waren, bouwen hun mogelijkheden verder uit. “Van Roey Vastgoed zet al gedurende langere tijd in op het digitale luik. De huidige situatie brengt opportuniteiten mee voor ons om hier gas bij te geven. IT-projecten rond een verder doorgedreven digitalisering van de verkoop kunnen nu versneld doorgevoerd worden”, aldus Catherine Vangilbergen van Van Roey Vastgoed.

Digitale happening

’t Convent in Tienen is een mooi voorbeeld. Kort na de aankondiging van de maatregelen werd er beslist om het infomoment, wat gepland was op 23 april, uit te stellen tot 14 mei. Ondertussen werd er ook geopteerd om het live event te veranderen in een digitale happening. “Voor Van Roey Vastgoed staat de mens centraal, altijd en overal. Het spreekt dan ook voor zich dat we de gezondheid van iedereen laten primeren op zo’n moment. We bieden met dit online alternatief de mogelijkheid aan de mensen om live de volledige toelichting van het project te volgen, maar dit wel vanuit ‘hun kot’. Wij zitten aan de andere kant van de lijn om eventuele vragen te beantwoorden tijdens en na de presentatie. Dit zal mogelijk zijn via video, chat of telefoon.”

De geïnteresseerden zullen zelfs de mogelijkheid krijgen om eventueel hun voorkeur qua appartement ook live te reserveren. “Het voordeel aan dit systeem is dat het comfortabel is voor mensen”, zegt Catherine. “Ze hoeven zich niet te verplaatsen, kunnen zelf het volume bepalen en in welke gemakkelijke zetel of tuinstoel ze zich installeren.”