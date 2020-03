Reisconsulente Krista Mouton doet een oproep: “laat ons maand per maand de situatie bekijken en niet vooruitlopen op de feiten” Vanessa Dekeyzer

23 maart 2020

14u55 0 Tienen De reisbureaus worden overstelpt met vragen in deze coronacrisis. De Tiense Krista Mouton werkt al geruime tijd in de reissector, maar dit heeft ze nog nooit meegemaakt. “Mensen hebben niet altijd begrip voor de situatie. Soms worden we via de telefoon uitgescholden.”

“Van zodra er een verbod op reizen kwam, hebben we alle dossiers van mensen die de eerstvolgende weken zouden vertrekken, erbij genomen”, vertelt Krista. “Alle leveranciers werden ook gecontacteerd om te zien wat we konden doen, want niet alle hotels, leveranciers van excursies en luchtvaartmaatschappijen, lieten toe om zomaar te annuleren. Op de verschillende bestemmingen was niet altijd dezelfde situatie. Ook voor de mensen die in het buitenland zaten, moest er uiteraard gezorgd worden. De telefoon stond ook niet stil.”

De meeste dossiers voor het vertrek in de eerstkomende weken zijn grotendeels in orde gebracht. “De mensen die gereserveerd hebben, zijn sowieso hun geld niet kwijt. Wij zoeken steeds een oplossing. Zo hebben we de reis van de meeste mensen die in maart en april moesten vertrekken, kunnen herboeken naar de zomer of zelfs al naar volgend jaar”, aldus Krista. Toch merkt ze nog een grote ongerustheid bij de mensen. “Zeker wanneer in de media oproepen verschijnen om deze zomer niet op reis te gaan. Daardoor vragen al mensen, die in juli en augustus vertrekken, of ze kunnen annuleren. Dat kan op dit moment nog niet, tenzij ze annulatiekosten betalen die van toepassing zijn. Daar zijn de klanten niet altijd begripvol voor. Ze beseffen niet dat wij ook al voorschotten hebben moeten betalen aan leveranciers en ook wij niet zomaar kunnen annuleren zonder kosten. Het is pas als er door de regering een negatief reisadvies is uitgesproken dat we iets kunnen doen. Dus moeten de mensen eigenlijk nog even wachten en zien hoe alles evolueert.”

Krista en haar collega’s hopen dat de situatie verbetert, dat er in de zomer nog gereisd kan worden en dat de mensen nog op vakantie willen gaan. “Er is gelukkig veel samenhorigheid in de reiswereld en we steunen mekaar. We hopen ook dat de regering onze sector niet vergeet. Laat ons hopen dat we binnen een paar maanden weer doen wat we graag doen: de mensen adviseren bij het vinden van hun droomvakantie.”