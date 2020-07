Recreatief zwemmen met gebruik van kleedkamers weer toegelaten vanaf 11 juli in de Blyckaert Kristien Bollen

09 juli 2020

15u25 0 Tienen Vanaf zaterdag 11 juli kan er weer recreatief gezwommen worden in zwembad De Blyckaert, onder strikte voorwaarden en na reservatie. Recreanten krijgen de mogelijkheid gebruik te maken van de kleedkamers en lockers. Nadat op woensdag 1 juli het opnieuw mogelijk werd om baantjes te trekken in zwembad de Blyckaert, kan men er nu ook weer van een recreatieve plons in het water genieten. Gezinnen kunnen gebruik maken van het peuterbad en de glijbaan.

Het aantal zwemmende recreanten wordt gelimiteerd tot 30 personen per tijdsblok van 2 uur. Daarom zal er op voorhand gereserveerd moeten worden. Dit is mogelijk vanaf donderdagavond 9 juli om 18 uur via deze link.

Tijdsblokken

Op zaterdag 11 juli zijn er twee tijdsblokken voorzien: van 13.30 tot 15.30 uur en van 15.45 tot 17.45 uur. Vanaf zondag 12 juli komt er een derde tijdsblok bij van 9.30 tot 11.30 uur.

Om zoveel mogelijk mensen de kans te geven een zwembeurt vast te leggen, kan er telkens maar een week op voorhand gereserveerd worden en kunnen er maximum 2 zwembeurten (baantjes of recreatie) per week vastgelegd worden. Er worden nog geen groepen toegelaten. Baanzwemmers en recreanten worden van elkaar gescheiden. Omdat recreatieve zwemmers enkel van het recreatiebad gebruik kunnen maken, wordt een lager toegangstarief gehanteerd.

Nog een aantal andere beperkingen

De kleedkamers en -hokjes kunnen voor en na de zwembeurt gebruikt worden door de recreatieve zwemmers, baantjeszwemmers kunnen dit enkel na de zwembeurt. Schoenen en kousen worden uitgedaan voor het betreden van de zwemhal. Douchen voor de zwembeurt is verplicht, de toegang tot de douches gebeurt via de toegangsdeur voor andersvaliden. Zwemmateriaal (plankjes, bandjes, ...) wordt niet uitgeleend, eigen materiaal meebrengen mag dan weer wel. De redders fluiten 5 minuten voor het einde van de beurt af. Via het leslokaal gaan de bezoekers na de zwembeurt naar de individuele kleedhokjes. De kleedkamers worden na elk gebruik gepoetst en ontsmet. Na de zwembeurt kan er niet gedoucht worden. Het gebruik van de haardrogers (ook eigen haardrogers) is verboden.

In de inkomhal van het zwembad mogen er maximum zes personen tegelijk aanwezig zijn en wordt de looprichting aangeduid. De cafetaria is toegankelijk via de zijdeur van het terras.