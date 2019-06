Recordaantal inschrijvingen voor ART vdt

13 juni 2019

13u03 4 Tienen Op één dag tijd zijn er al meer dan duizend inschrijvingen voor het nieuwe academiejaar van de Academie Regio Tienen. Dat is een record wat betreft de snelheid.

“We zitten op dit moment aan exact 1050 inschrijvingen”, zegt directeur Kilian Mineur. “Vorig jaar verbraken we ons vorig record en behaalden we 1.000 inschrijvingen na 41 uur. Deze keer stond de teller op 1.000 na nog geen 27 uur. Aanstaande maandag krijgen we opnieuw een grote opstoot omdat alle nieuwe leerlingen zich dan kunnen inschrijven. Tot nu toe konden enkel bestaande leerlingen zich herinschrijven.”

Vanaf 1 september zal ART op vier nieuwe vestigingen actief zijn: Glabbeek, Lubbeek, Linden en Pellenberg. “Ik verwacht dan ook dat maandag onze oude records zullen sneuvelen”, zegt Kilian Mineur. “In totaal zullen we in september actief zijn in zeventien verschillende vestigingen. Er zijn al heel wat klassen die volzet zijn intussen, maar leerlingen die voor die (volle) klassen in aanmerking komen, hebben nog steeds keuze uit andere klassen. Een leerlingenstop is momenteel nog niet aan de orde. Wij hebben de afgelopen jaren de academie voorbereid om klaar te zijn voor het almaar toenemende leerlingenaantal. Alle domeinen (muziek, woord, dans en beeldende en audiovisuele kunst) doen het momenteel erg goed. Uitschieters in positieve of negatieve zijn zijn er niet meteen.”